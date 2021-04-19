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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210419/podezdy-1728963144.html
Подъезды отремонтируют в домах 25 округов Московской области
Подъезды отремонтируют в домах 25 округов Московской области
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым рассказал, что в этом году РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:28
2021-04-19T18:37
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым рассказал, что в этом году отремонтируют 13,2 тысячи подъездов в домах 25 округов Подмосковья, сообщил телеканал "360"."У нас 147 тысяч подъездов. Мы реализовали уже достаточно большую программу, самую крупную в России, – с 2016 года привели в порядок 83 тысячи подъездов. Это коснулось почти 2,5 миллиона человек", – подчеркнул зампредседателя.По его словам, в Подмосковье были не просто отремонтированы подъезды, к этому процессу максимально вовлекли местных жителей. Для них сделали простой конкурс, который проводится с 2017 года. По причине пандемии коронавируса жильцы квартир из подъездов-победителей в 2019 году не смогли получить путевки в прошлом году. Путешествия были перенесены на 2021 год. За первое место в номинации "Лучший отремонтированный подъезд" положена поездка в Сочи, за второе и третье – жители региона отправятся в Казань и Тулу. Отмечается, что в этом году программу сокращать не будут. Она коснется 660 тысяч жителей Московской области.
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евгений хромушин, московская область (подмосковье)

Подъезды отремонтируют в домах 25 округов Московской области

16:28 19.04.2021 (обновлено: 18:37 19.04.2021)
 
© РИА НовостиПодъезд многоквартирного дома
Подъезд многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым рассказал, что в этом году отремонтируют 13,2 тысячи подъездов в домах 25 округов Подмосковья, сообщил телеканал "360".
"У нас 147 тысяч подъездов. Мы реализовали уже достаточно большую программу, самую крупную в России, – с 2016 года привели в порядок 83 тысячи подъездов. Это коснулось почти 2,5 миллиона человек", – подчеркнул зампредседателя.
По его словам, в Подмосковье были не просто отремонтированы подъезды, к этому процессу максимально вовлекли местных жителей. Для них сделали простой конкурс, который проводится с 2017 года.
"У нас пять номинаций и 15 призеров. Те, кто делает свои подъезды такими красивыми, активно участвуют в этом конкурсе", – пояснил Хромушин.
По причине пандемии коронавируса жильцы квартир из подъездов-победителей в 2019 году не смогли получить путевки в прошлом году.
Путешествия были перенесены на 2021 год. За первое место в номинации "Лучший отремонтированный подъезд" положена поездка в Сочи, за второе и третье – жители региона отправятся в Казань и Тулу.
Отмечается, что в этом году программу сокращать не будут. Она коснется 660 тысяч жителей Московской области.
 
Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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