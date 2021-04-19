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Подъезды отремонтируют в домах 25 округов Московской области

Подъезды отремонтируют в домах 25 округов Московской области

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым рассказал, что в этом году РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T16:28

2021-04-19T16:28

2021-04-19T18:37

новости подмосковья

евгений хромушин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым рассказал, что в этом году отремонтируют 13,2 тысячи подъездов в домах 25 округов Подмосковья, сообщил телеканал "360"."У нас 147 тысяч подъездов. Мы реализовали уже достаточно большую программу, самую крупную в России, – с 2016 года привели в порядок 83 тысячи подъездов. Это коснулось почти 2,5 миллиона человек", – подчеркнул зампредседателя.По его словам, в Подмосковье были не просто отремонтированы подъезды, к этому процессу максимально вовлекли местных жителей. Для них сделали простой конкурс, который проводится с 2017 года. По причине пандемии коронавируса жильцы квартир из подъездов-победителей в 2019 году не смогли получить путевки в прошлом году. Путешествия были перенесены на 2021 год. За первое место в номинации "Лучший отремонтированный подъезд" положена поездка в Сочи, за второе и третье – жители региона отправятся в Казань и Тулу. Отмечается, что в этом году программу сокращать не будут. Она коснется 660 тысяч жителей Московской области.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений хромушин, московская область (подмосковье)