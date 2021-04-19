https://ria.ru/20210419/podezdy-1728963144.html
Подъезды отремонтируют в домах 25 округов Московской области
Подъезды отремонтируют в домах 25 округов Московской области
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым рассказал, что в этом году РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T16:28
2021-04-19T16:28
2021-04-19T18:37
новости подмосковья
евгений хромушин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728963045_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba0d3a873a615334e8d58c6a2b657b0a.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым рассказал, что в этом году отремонтируют 13,2 тысячи подъездов в домах 25 округов Подмосковья, сообщил телеканал "360"."У нас 147 тысяч подъездов. Мы реализовали уже достаточно большую программу, самую крупную в России, – с 2016 года привели в порядок 83 тысячи подъездов. Это коснулось почти 2,5 миллиона человек", – подчеркнул зампредседателя.По его словам, в Подмосковье были не просто отремонтированы подъезды, к этому процессу максимально вовлекли местных жителей. Для них сделали простой конкурс, который проводится с 2017 года. По причине пандемии коронавируса жильцы квартир из подъездов-победителей в 2019 году не смогли получить путевки в прошлом году. Путешествия были перенесены на 2021 год. За первое место в номинации "Лучший отремонтированный подъезд" положена поездка в Сочи, за второе и третье – жители региона отправятся в Казань и Тулу. Отмечается, что в этом году программу сокращать не будут. Она коснется 660 тысяч жителей Московской области.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728963045_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9685ecd8fe4a0bcb3b3b6996f5a8903.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений хромушин, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин в ходе совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым рассказал, что в этом году отремонтируют 13,2 тысячи подъездов в домах 25 округов Подмосковья, сообщил телеканал "360"
.
"У нас 147 тысяч подъездов. Мы реализовали уже достаточно большую программу, самую крупную в России, – с 2016 года привели в порядок 83 тысячи подъездов. Это коснулось почти 2,5 миллиона человек", – подчеркнул зампредседателя.
По его словам, в Подмосковье были не просто отремонтированы подъезды, к этому процессу максимально вовлекли местных жителей. Для них сделали простой конкурс, который проводится с 2017 года.
"У нас пять номинаций и 15 призеров. Те, кто делает свои подъезды такими красивыми, активно участвуют в этом конкурсе", – пояснил Хромушин.
По причине пандемии коронавируса жильцы квартир из подъездов-победителей в 2019 году не смогли получить путевки в прошлом году.
Путешествия были перенесены на 2021 год. За первое место в номинации "Лучший отремонтированный подъезд" положена поездка в Сочи, за второе и третье – жители региона отправятся в Казань и Тулу.
Отмечается, что в этом году программу сокращать не будут. Она коснется 660 тысяч жителей Московской области.