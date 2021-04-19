Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/pitanie-1728985024.html
Эксперт: домашнее энтеральное питание может помочь лечению пациентов
Эксперт: домашнее энтеральное питание может помочь лечению пациентов
Использование домашнего энтерального питания на 60% экономически эффективнее, чем длительная нутритивная терапия в стационаре, сообщил замгендиректора по работе РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:15
2021-04-19T18:15
россия
здравоохранение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/103562/30/1035623050_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_e66a983cc436e91ff9823db48ac3f8ac.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Использование домашнего энтерального питания на 60% экономически эффективнее, чем длительная нутритивная терапия в стационаре, сообщил замгендиректора по работе с филиалами ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ, директор МРНЦ имени Цыба Сергей Иванов.Энтеральное питание — тип лечебного или дополнительного питания, при котором всасывание пищи (при ее поступлении через рот или зонд) происходит физиологически адекватным путем, то есть через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.По его словам, недостаточность питания - это неизбежный спутник онкологического заболевания, ее развитие негативно влияет на результаты лечение и качество жизни пациентов.
https://ria.ru/20210410/pitanie-1727646942.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/103562/30/1035623050_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_e87c3579c97a14720dd11e9786e048c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здравоохранение, общество

Эксперт: домашнее энтеральное питание может помочь лечению пациентов

18:15 19.04.2021
 
© Fotolia / Tyler OlsonЕда для пациента больницы
Еда для пациента больницы - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Fotolia / Tyler Olson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Использование домашнего энтерального питания на 60% экономически эффективнее, чем длительная нутритивная терапия в стационаре, сообщил замгендиректора по работе с филиалами ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ, директор МРНЦ имени Цыба Сергей Иванов.
Энтеральное питание — тип лечебного или дополнительного питания, при котором всасывание пищи (при ее поступлении через рот или зонд) происходит физиологически адекватным путем, то есть через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
"С точки зрения экономических затрат, использование домашнего энтерального питания на 60% более экономически эффективно, чем длительная нутритивная терапия в стационаре. Проведение домашнего энтерального питания в амбулаторных условиях, даже в условиях экономического кризиса, может улучшить результаты лечения и исход заболевания и в конечном итоге сократить расходы на здравоохранение", — сообщил Иванов на заседании рабочей группы на тему "О разработке проекта стратегии развития рынка специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок до 2030".
По его словам, недостаточность питания - это неизбежный спутник онкологического заболевания, ее развитие негативно влияет на результаты лечение и качество жизни пациентов.
Бабушка готовит на кухне - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 03:09
Врач рассказала, что должно быть в рационе питания пожилого человека
 
РоссияЗдравоохранениеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13Ученый: космонавты будут больше облучаться на новой станции, чем на МКС
04:08Россиянам объяснили, зачем звонят "бесплатные" юристы
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45Axios: посол США отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
Лента новостейМолния