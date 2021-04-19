Эксперт: домашнее энтеральное питание может помочь лечению пациентов
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Использование домашнего энтерального питания на 60% экономически эффективнее, чем длительная нутритивная терапия в стационаре, сообщил замгендиректора по работе с филиалами ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ, директор МРНЦ имени Цыба Сергей Иванов.
Энтеральное питание — тип лечебного или дополнительного питания, при котором всасывание пищи (при ее поступлении через рот или зонд) происходит физиологически адекватным путем, то есть через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
"С точки зрения экономических затрат, использование домашнего энтерального питания на 60% более экономически эффективно, чем длительная нутритивная терапия в стационаре. Проведение домашнего энтерального питания в амбулаторных условиях, даже в условиях экономического кризиса, может улучшить результаты лечения и исход заболевания и в конечном итоге сократить расходы на здравоохранение", — сообщил Иванов на заседании рабочей группы на тему "О разработке проекта стратегии развития рынка специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок до 2030".
По его словам, недостаточность питания - это неизбежный спутник онкологического заболевания, ее развитие негативно влияет на результаты лечение и качество жизни пациентов.