https://ria.ru/20210419/pitanie-1728985024.html

Эксперт: домашнее энтеральное питание может помочь лечению пациентов

Эксперт: домашнее энтеральное питание может помочь лечению пациентов

Использование домашнего энтерального питания на 60% экономически эффективнее, чем длительная нутритивная терапия в стационаре, сообщил замгендиректора по работе РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:15

2021-04-19T18:15

2021-04-19T18:15

россия

здравоохранение

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Использование домашнего энтерального питания на 60% экономически эффективнее, чем длительная нутритивная терапия в стационаре, сообщил замгендиректора по работе с филиалами ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава РФ, директор МРНЦ имени Цыба Сергей Иванов.Энтеральное питание — тип лечебного или дополнительного питания, при котором всасывание пищи (при ее поступлении через рот или зонд) происходит физиологически адекватным путем, то есть через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.По его словам, недостаточность питания - это неизбежный спутник онкологического заболевания, ее развитие негативно влияет на результаты лечение и качество жизни пациентов.

https://ria.ru/20210410/pitanie-1727646942.html

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2021

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