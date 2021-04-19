https://ria.ru/20210419/peregovory-1729011487.html
Источник: переговоры в "нормандском формате" закончились безрезультатно
Источник: переговоры в "нормандском формате" закончились безрезультатно
Трехчасовые переговоры политических советников "нормандского формата" закончились безрезультатно, сообщил источник в российской делегации. РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T21:55
2021-04-19T21:55
2021-04-20T01:50
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Трехчасовые переговоры политических советников "нормандского формата" закончились безрезультатно, сообщил источник в российской делегации.В понедельник прошла очередная встреча политсоветников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины. Видеоконференция была посвящена обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений.Как заявил собеседник агентства, по инициативе российской стороны в первую очередь затронули раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других вопросов урегулирования участники не приступили."Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины", — рассказал он.Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили "безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня"."В стиле, как было сказано (замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. — Прим. ред.) Козаком на переговорах: "Мы за все хорошее и против всего плохого", — добавил источник.Позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений в Донбассе по обе линии фронта, констатировал он.Ситуация в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, в мире
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Трехчасовые переговоры политических советников "нормандского формата" закончились безрезультатно, сообщил источник в российской делегации.
В понедельник прошла очередная встреча политсоветников и представителей МИД России
, Германии
, Франции
и Украины
. Видеоконференция была посвящена обсуждению кластеров по выполнению Минских соглашений.
Как заявил собеседник агентства, по инициативе российской стороны в первую очередь затронули раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других вопросов урегулирования участники не приступили.
"Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины", — рассказал он.
Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили "безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня".
"В стиле, как было сказано (замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком
. — Прим. ред.) Козаком на переговорах: "Мы за все хорошее и против всего плохого", — добавил источник.
Позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений в Донбассе
по обе линии фронта, констатировал он.
Ситуация в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске
. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В регионе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
Однако с февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР
, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку
и окраины Донецка
, ужесточились бои. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после удара украинского беспилотника. Кроме того, ВСУ
обстреливают республики из запрещенного "Минском-2" оружия.