Бочкарев: новые квартиры получат 5 тысяч жителей Даниловского района
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новые квартиры по программе реновации получат более 5 тысяч жителей в Даниловском районе Москвы, сказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
"В настоящий момент для строительства нового жилья определены семь стартовых площадок. По шести ведется строительство, проектирование и разработка градостроительной документации, а один дом уже построен и передан под заселение", - отметил он.
По словам заммэра, в декабре 2020 года началось заселение дома, построенного по адресу: 5-й Рощинский проезд, 1. Сюда переезжают 52 семьи. Это 165 жителей корпусов 9 и 19 дома 2/1 на Малой Тульской улице.
"После расселения корпус 9 будет сохранен и реконструирован как имеющий градостроительную ценность, а на месте корпуса 19 будет создан небольшой внутриквартальный сквер для местных жителей", - отметил Бочкарев.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Ведется строительство и проектирование более 270 домов на 4,7 миллиона квадратных метров.