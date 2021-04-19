https://ria.ru/20210419/novosely-1728984448.html

Бочкарев: новые квартиры получат 5 тысяч жителей Даниловского района

Бочкарев: новые квартиры получат 5 тысяч жителей Даниловского района

Новые квартиры по программе реновации получат более 5 тысяч жителей в Даниловском районе Москвы, сказал заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T18:12

2021-04-19T18:12

2021-04-19T18:12

стройкомплекс москвы

реновация

андрей бочкарев

москва

даниловский район

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новые квартиры по программе реновации получат более 5 тысяч жителей в Даниловском районе Москвы, сказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, в декабре 2020 года началось заселение дома, построенного по адресу: 5-й Рощинский проезд, 1. Сюда переезжают 52 семьи. Это 165 жителей корпусов 9 и 19 дома 2/1 на Малой Тульской улице.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Ведется строительство и проектирование более 270 домов на 4,7 миллиона квадратных метров.

https://realty.ria.ru/20210413/renovatsiya-1728047836.html

москва

даниловский район

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стройкомплекс москвы, реновация, андрей бочкарев, москва, даниловский район