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Бочкарев: новые квартиры получат 5 тысяч жителей Даниловского района
Бочкарев: новые квартиры получат 5 тысяч жителей Даниловского района
Новые квартиры по программе реновации получат более 5 тысяч жителей в Даниловском районе Москвы, сказал заммэра столицы по градостроительной политике и... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T18:12
2021-04-19T18:12
стройкомплекс москвы
реновация
андрей бочкарев
москва
даниловский район
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новые квартиры по программе реновации получат более 5 тысяч жителей в Даниловском районе Москвы, сказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, в декабре 2020 года началось заселение дома, построенного по адресу: 5-й Рощинский проезд, 1. Сюда переезжают 52 семьи. Это 165 жителей корпусов 9 и 19 дома 2/1 на Малой Тульской улице.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Ведется строительство и проектирование более 270 домов на 4,7 миллиона квадратных метров.
https://realty.ria.ru/20210413/renovatsiya-1728047836.html
москва
даниловский район
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стройкомплекс москвы, реновация, андрей бочкарев, москва, даниловский район

Бочкарев: новые квартиры получат 5 тысяч жителей Даниловского района

18:12 19.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новые квартиры по программе реновации получат более 5 тысяч жителей в Даниловском районе Москвы, сказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
"В настоящий момент для строительства нового жилья определены семь стартовых площадок. По шести ведется строительство, проектирование и разработка градостроительной документации, а один дом уже построен и передан под заселение", - отметил он.
По словам заммэра, в декабре 2020 года началось заселение дома, построенного по адресу: 5-й Рощинский проезд, 1. Сюда переезжают 52 семьи. Это 165 жителей корпусов 9 и 19 дома 2/1 на Малой Тульской улице.
"После расселения корпус 9 будет сохранен и реконструирован как имеющий градостроительную ценность, а на месте корпуса 19 будет создан небольшой внутриквартальный сквер для местных жителей", - отметил Бочкарев.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных "хрущевок") в новые квартиры, построенные за счет города. По программе в Москве уже сдали более 100 домов площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Ведется строительство и проектирование более 270 домов на 4,7 миллиона квадратных метров.
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Стройкомплекс МосквыРеновацияАндрей БочкаревМоскваДаниловский район
 
 
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