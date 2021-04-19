"Ъ": "Новатэк" хочет купить у "Газпрома" Тамбейское месторождение
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Новатэк" на Петербургском международном экономическом форуме 2019
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Новатэк" предпринял новую попытку купить у "Газпрома" гигантскую Тамбейскую группу месторождений газа, - глава компании Леонид Михельсон вновь поднимал эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Михельсон 13 апреля на встрече с Владимиром Путиным вновь поднял вопрос о необходимости передачи месторождений Тамбейского кластера на Ямале "Новатэку". Лицензии на их разработку сейчас принадлежат "Газпрому", который планировал направить этот газ в трубу. "Новатэк" уже претендовал на выкуп этих активов "Газпрома" в 2017 году для развития своего СПГ-кластера на Ямале. Тогда монополия пресекла попытки конкурента получить месторождения, однако до сих пор не предоставила ясных собственных планов по их разработке", - говорится в статье.
В Тамбейскую группу входят Северо-Тамбейский, Западно-Тамбейский, Тасийский и Малыгинский лицензионные участки, которые "Газпром" получил в 2008 году без конкурса по распоряжению правительства как собственник Единой системы газоснабжения, а лицензии на них действуют до 2028 года. Согласно госбалансу, запасы и ресурсы всей Тамбейской группы на 1 января 2020 года составляют 7,3 триллиона кубометров газа. Таким образом, потенциальное приобретение Тамбейской группы может удвоить запасы "Новатэка".
Как утверждают собеседники газеты, Михельсону удалось убедить Путина в том, что газ месторождения стратегически выгоднее направлять на сжижение, чем в трубу. После этого 15 апреля Михельсон поехал обсуждать сделку с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Петербург. О встрече сообщала пресс-служба "Газпрома", не раскрывая тему беседы.
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По словам одного из источников издания, Михельсон предлагал Миллеру продать Тамбейскую группу, оплатив сделку частично деньгами, а частично — бумагами "Новатэка" ("Газпром" уже владеет 9,99% акций). Речь о создании СП компаний на Ямале, вопрос о котором поднимался в 2017 году, теперь не идет, уточнил другой источник.
По данным издания, "Газпром" не намерен продавать Тамбейскую группу. В "Газпроме" от комментариев отказались, в "Новатэке" на запрос газеты не ответили.
Судьба Тамбейской группы — ключевой вопрос развития не только добычи, но и переработки газа на Ямале, поскольку у глубоко расположенных залежей месторождения, как считается, газ с высоким содержанием этана (так называемый жирный газ), пишет газета. Его нужно выделять в любом случае, идет ли речь о сжижении или поставке в трубу, а потом перерабатывать. "Газпром" столкнется с проблемой "жирного газа" и по мере разработки неоком-юрских залежей Бованенковского месторождения на западе Ямала. Проблему планировалось решать комплексно, - для этого в прошлом году первый вице-премьер Андрей Белоусов создал рабочую группу.
При этом с географической точки зрения Тамбейская группа расположена гораздо ближе к Южно-Тамбейскому месторождению "Новатэка" и инфраструктуре порта Сабетта на востоке Ямала, чем к инфраструктуре Бованенково, отмечает издание.