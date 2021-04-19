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"Организатор перевозок" помог найти потерявшегося в Москве человека
"Организатор перевозок" помог найти потерявшегося в Москве человека
Инспекторы "Организатора перевозок" помогли найти потерявшегося в Москве человека с особенностями развития, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T10:41
2021-04-19T10:41
москва
мосгортранс
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инспекторы "Организатора перевозок" помогли найти потерявшегося в Москве человека с особенностями развития, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.В сообщении отмечается, что, когда приходят ориентировки о пропаже человека, то на счету каждая секунда, поэтому сотрудники московского транспорта действуют четко и оперативно."В этот раз ситуация требовала быстрых действий, так как человек с особенностями развития потерялся в районе метро "Щелковская". Он плохо ориентируется в общественных местах. Инспекторы опросили прохожих и работников торговых павильонов - все данные передали правоохранителям. Уже через час благодаря чётким действиям сотрудников полиции, ГКУ (государственное казённое учреждение – ред.) "Организатор перевозок" и Мосгортранса парня нашли и вернули к родным", - говорится в сообщении.
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москва, мосгортранс

"Организатор перевозок" помог найти потерявшегося в Москве человека

10:41 19.04.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке "Музеон" в Москве
Отдыхающие в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инспекторы "Организатора перевозок" помогли найти потерявшегося в Москве человека с особенностями развития, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
В сообщении отмечается, что, когда приходят ориентировки о пропаже человека, то на счету каждая секунда, поэтому сотрудники московского транспорта действуют четко и оперативно.
"В этот раз ситуация требовала быстрых действий, так как человек с особенностями развития потерялся в районе метро "Щелковская". Он плохо ориентируется в общественных местах. Инспекторы опросили прохожих и работников торговых павильонов - все данные передали правоохранителям. Уже через час благодаря чётким действиям сотрудников полиции, ГКУ (государственное казённое учреждение – ред.) "Организатор перевозок" и Мосгортранса парня нашли и вернули к родным", - говорится в сообщении.
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