https://ria.ru/20210419/moskva-1728886974.html

"Организатор перевозок" помог найти потерявшегося в Москве человека

"Организатор перевозок" помог найти потерявшегося в Москве человека

Инспекторы "Организатора перевозок" помогли найти потерявшегося в Москве человека с особенностями развития, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T10:41

2021-04-19T10:41

2021-04-19T10:41

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инспекторы "Организатора перевозок" помогли найти потерявшегося в Москве человека с особенностями развития, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.В сообщении отмечается, что, когда приходят ориентировки о пропаже человека, то на счету каждая секунда, поэтому сотрудники московского транспорта действуют четко и оперативно."В этот раз ситуация требовала быстрых действий, так как человек с особенностями развития потерялся в районе метро "Щелковская". Он плохо ориентируется в общественных местах. Инспекторы опросили прохожих и работников торговых павильонов - все данные передали правоохранителям. Уже через час благодаря чётким действиям сотрудников полиции, ГКУ (государственное казённое учреждение – ред.) "Организатор перевозок" и Мосгортранса парня нашли и вернули к родным", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210412/devochka-1727949668.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосгортранс