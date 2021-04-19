https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728922772.html

ВОЗ сохранит режим ЧС в мире из-за COVID-19, считает Попова

ВОЗ сохранит режим ЧС в мире из-за COVID-19, считает Попова

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вероятно, объявит о сохранении режима чрезвычайной ситуации в мире из-за коронавируса, заявила глава... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:16

2021-04-19T13:16

2021-04-19T13:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

хубэй

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вероятно, объявит о сохранении режима чрезвычайной ситуации в мире из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вот сейчас мы ждем официальное заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Потому что прошло заседание чрезвычайного комитета по международным медико-санитарным правилам ВОЗ, оно проходит, как и целый ряд других мероприятий, с участием представителей России, Роспотребнадзора. Точно абсолютно известно, что решение будет объявлено, - сохраняется режим чрезвычайной ситуации в мире в условиях пандемии", - сказала Попова на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.

https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728902146.html

россия

хубэй

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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