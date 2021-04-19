https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728922772.html
ВОЗ сохранит режим ЧС в мире из-за COVID-19, считает Попова
ВОЗ сохранит режим ЧС в мире из-за COVID-19, считает Попова
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вероятно, объявит о сохранении режима чрезвычайной ситуации в мире из-за коронавируса, заявила глава... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:16
2021-04-19T13:16
2021-04-19T13:16
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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хубэй
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), вероятно, объявит о сохранении режима чрезвычайной ситуации в мире из-за коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вот сейчас мы ждем официальное заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения. Потому что прошло заседание чрезвычайного комитета по международным медико-санитарным правилам ВОЗ, оно проходит, как и целый ряд других мероприятий, с участием представителей России, Роспотребнадзора. Точно абсолютно известно, что решение будет объявлено, - сохраняется режим чрезвычайной ситуации в мире в условиях пандемии", - сказала Попова на общем собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, а 11 марта 2020 года объявила пандемию COVID-19.
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