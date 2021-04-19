https://ria.ru/20210419/koronavirus-1728894283.html

В России умерли 346 человек с коронавирусом за сутки

В России умерли 346 человек с коронавирусом за сутки

За сутки в России подтверждены 346 смертей с COVID-19, за все время - 105 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:14

2021-04-19T11:14

2021-04-19T11:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

нижегородская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 346 смертей с COVID-19, за все время - 105 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 346 смертей... За весь период по России умерло 105 928 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 59, Санкт-Петербурге - 26, Нижегородской области - 15.

москва

нижегородская область

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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