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Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96
Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96
Российский самолет Ил-96-400ВПУ нарушил воздушное пространство Колумбии, для его перехвата поднимали истребители KFIR, заявили в минобороны латиноамериканской... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T23:57
2021-04-19T23:57
2021-04-20T01:35
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МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Российский самолет Ил-96-400ВПУ нарушил воздушное пространство Колумбии, для его перехвата поднимали истребители KFIR, заявили в минобороны латиноамериканской страны."Воздушное судно было перехвачено на входе в воздушное пространство Колумбии истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть (границы страны - ред.), российский государственный самолет исполнил распоряжение", - говорится в сообщении на сайте министерства.По данным минобороны, самолет ИЛ-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, однако действительные координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных.Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.Ил-96-400ВПУ - воздушный пункт управления, который называют "самолетом судного дня". Создан на базе самолета Ил-96-400 на Воронежском авиазаводе (ВАСО).
https://ria.ru/20160707/1460958214.html
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ил-96, колумбия, в мире
МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости.
Российский самолет Ил-96
-400ВПУ нарушил воздушное пространство Колумбии
, для его перехвата поднимали истребители KFIR, заявили в минобороны латиноамериканской страны.
"Воздушное судно было перехвачено на входе в воздушное пространство Колумбии истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть (границы страны - ред.), российский государственный самолет исполнил распоряжение", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным минобороны, самолет ИЛ-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, однако действительные координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных.
Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
Ил-96-400ВПУ - воздушный пункт управления, который называют "самолетом судного дня". Создан на базе самолета Ил-96-400 на Воронежском авиазаводе (ВАСО).