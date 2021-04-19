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Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96
Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96
Российский самолет Ил-96-400ВПУ нарушил воздушное пространство Колумбии, для его перехвата поднимали истребители KFIR, заявили в минобороны латиноамериканской... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-19T23:57
2021-04-20T01:35
ил-96
колумбия
в мире
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МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Российский самолет Ил-96-400ВПУ нарушил воздушное пространство Колумбии, для его перехвата поднимали истребители KFIR, заявили в минобороны латиноамериканской страны."Воздушное судно было перехвачено на входе в воздушное пространство Колумбии истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть (границы страны - ред.), российский государственный самолет исполнил распоряжение", - говорится в сообщении на сайте министерства.По данным минобороны, самолет ИЛ-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, однако действительные координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных.Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.Ил-96-400ВПУ - воздушный пункт управления, который называют "самолетом судного дня". Создан на базе самолета Ил-96-400 на Воронежском авиазаводе (ВАСО).
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ил-96, колумбия, в мире

Колумбия подняла истребители на перехват российского Ил-96

23:57 19.04.2021 (обновлено: 01:35 20.04.2021)
 
© Марина ЛысцеваПассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд (СЛО) "Россия"
Пассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд (СЛО) Россия - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Марина Лысцева
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МЕХИКО, 19 апр - РИА Новости. Российский самолет Ил-96-400ВПУ нарушил воздушное пространство Колумбии, для его перехвата поднимали истребители KFIR, заявили в минобороны латиноамериканской страны.
"Воздушное судно было перехвачено на входе в воздушное пространство Колумбии истребителями KFIR, которые приказали ему немедленно покинуть (границы страны - ред.), российский государственный самолет исполнил распоряжение", - говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным минобороны, самолет ИЛ-96-400ВПУ следовал из Москвы и имел разрешение на пролет через воздушное пространство Колумбии, однако действительные координаты входа в воздушное пространство страны отличались от заявленных.
Российская сторона пока не прокомментировала эту информацию.
Ил-96-400ВПУ - воздушный пункт управления, который называют "самолетом судного дня". Создан на базе самолета Ил-96-400 на Воронежском авиазаводе (ВАСО).
Пассажирский дальнемагистральный самолет Ил-96-400 на 6-м Международном авиакосмическом салоне МАКС-2003. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.07.2016
7 июля 2016, 18:12
Ответный удар гарантирован: зачем России нужен "самолет Судного дня"Самолеты-ВПУ повышают наши шансы на мирную жизнь, потому что неотвратимость возмездия всегда успокаивающе действует на агрессора, замечает Александр Хроленко.
 
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