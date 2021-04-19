https://ria.ru/20210419/khischeniya-1728975634.html

"Роскосмос" наградит сотрудников, выявивших миллионные хищения

"Роскосмос" наградит сотрудников, выявивших миллионные хищения

"Роскосмос" наградит сотрудников управления безопасности, которые смогли довести дела о хищении до передачи следственным органам, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:29

2021-04-19T17:29

2021-04-19T17:29

роскосмос

дмитрий рогозин

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Роскосмос" наградит сотрудников управления безопасности, которые смогли довести дела о хищении до передачи следственным органам, сообщил в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин."Сотрудники управления безопасности Роскосмоса, "раскрутившие" эти дела 2012 и 2014 годов для передачи следственным органам, представлены к ведомственным наградам", - написал он у себя в Telegram-канале.К своему посту он прикрепил ссылку на материалы в СМИ о двух уголовных делах, связанных с хищениями из "Роскосмоса" 15,8 миллиона рублей. Речь идет о заключенных в 2012 и 2014 годах контрактах на испытания космического корабля.

https://ria.ru/20210418/mks-1728811218.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, дмитрий рогозин, происшествия