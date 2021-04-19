https://ria.ru/20210419/kacheli-1728901873.html

Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае

Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае

Климатические качели ожидаются в мае в Москве и Центральной России: начало будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T11:51

2021-04-19T11:51

2021-04-19T11:54

погода

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Климатические качели ожидаются в мае в Москве и Центральной России: начало будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Май сам по себе будет идти по нарастающей. Мы стартуем с достаточно прохладных позиций в Центральной России и вообще на большей Европейской России, за исключением севера, на севере будет довольно тепло. И потом произойдет перелом к праздникам, связанным с Днем Победы, в сторону стабилизации и даже превышения нормы. А дальше май "попрет" по температуре очень уверенно в сторону хорошего тепла: нормальное весеннее, майское с небольшим превышением температуры", - рассказал Тишковец.Он отметил, что прогнозируются традиционные майские климатические качели: Первомай - прохладный, а 9 мая - теплое. Иногда бывает наоборот.

https://ria.ru/20210418/pogoda-1728795223.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва