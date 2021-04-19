https://ria.ru/20210419/kacheli-1728901873.html
Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае
Синоптики пообещали россиянам климатические качели в мае
Климатические качели ожидаются в мае в Москве и Центральной России: начало будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T11:51
2021-04-19T11:51
2021-04-19T11:54
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Климатические качели ожидаются в мае в Москве и Центральной России: начало будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Май сам по себе будет идти по нарастающей. Мы стартуем с достаточно прохладных позиций в Центральной России и вообще на большей Европейской России, за исключением севера, на севере будет довольно тепло. И потом произойдет перелом к праздникам, связанным с Днем Победы, в сторону стабилизации и даже превышения нормы. А дальше май "попрет" по температуре очень уверенно в сторону хорошего тепла: нормальное весеннее, майское с небольшим превышением температуры", - рассказал Тишковец.Он отметил, что прогнозируются традиционные майские климатические качели: Первомай - прохладный, а 9 мая - теплое. Иногда бывает наоборот.
https://ria.ru/20210418/pogoda-1728795223.html
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погода, евгений тишковец, москва