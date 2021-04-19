https://ria.ru/20210419/golosovanie-1728940770.html

ЦИК поддержал поправку об отмене дня тишины при многодневном голосовании

ЦИК поддержал поправку об отмене дня тишины при многодневном голосовании

При многодневном голосовании понятие дня тишины в существующем на сегодня виде неактуально, заявил РИА Новости зампред ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T14:38

2021-04-19T14:38

2021-04-19T21:31

николай булаев

цик рф

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политика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. При многодневном голосовании понятие дня тишины в существующем на сегодня виде неактуально, заявил РИА Новости зампред ЦИК Николай Булаев.Комитет Госдумы в понедельник одобрил ко второму чтению поправку, отменяющую день тишины в случае многодневного голосования, вести агитацию можно будет вплоть до 00.00 первого дня выборов. В тексте поправки отмечается, что в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации должно быть завершено "в ноль часов по местному времени первого дня голосования".Как отметил Булаев, ранее норма дня тишины при многодневном голосовании не была урегулирована в законе."При многодневном голосовании понятие "день тишины" в том виде, в котором оно существует на сегодняшний день, на мой взгляд, является неактуальным", - отметил Булаев.Он добавил, что, если закон будет принят, ЦИК будет его исполнять.Ранее законодательством было установлено, что накануне дня голосования запрещается любая предвыборная агитация.

https://ria.ru/20200723/1574789812.html

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николай булаев, цик рф, госдума рф, политика