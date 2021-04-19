https://ria.ru/20210419/golosovanie-1728940770.html
ЦИК поддержал поправку об отмене дня тишины при многодневном голосовании
ЦИК поддержал поправку об отмене дня тишины при многодневном голосовании
При многодневном голосовании понятие дня тишины в существующем на сегодня виде неактуально, заявил РИА Новости зампред ЦИК Николай Булаев. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:38
2021-04-19T14:38
2021-04-19T21:31
николай булаев
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. При многодневном голосовании понятие дня тишины в существующем на сегодня виде неактуально, заявил РИА Новости зампред ЦИК Николай Булаев.Комитет Госдумы в понедельник одобрил ко второму чтению поправку, отменяющую день тишины в случае многодневного голосования, вести агитацию можно будет вплоть до 00.00 первого дня выборов. В тексте поправки отмечается, что в случае принятия ЦИК РФ решения о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации должно быть завершено "в ноль часов по местному времени первого дня голосования".Как отметил Булаев, ранее норма дня тишины при многодневном голосовании не была урегулирована в законе."При многодневном голосовании понятие "день тишины" в том виде, в котором оно существует на сегодняшний день, на мой взгляд, является неактуальным", - отметил Булаев.Он добавил, что, если закон будет принят, ЦИК будет его исполнять.Ранее законодательством было установлено, что накануне дня голосования запрещается любая предвыборная агитация.
https://ria.ru/20200723/1574789812.html
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николай булаев, цик рф, госдума рф, политика
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
При многодневном голосовании понятие дня тишины в существующем на сегодня виде неактуально, заявил РИА Новости зампред ЦИК Николай Булаев
.
Комитет Госдумы
в понедельник одобрил ко второму чтению поправку, отменяющую день тишины в случае многодневного голосования, вести агитацию можно будет вплоть до 00.00 первого дня выборов. В тексте поправки отмечается, что в случае принятия ЦИК РФ
решения о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации должно быть завершено "в ноль часов по местному времени первого дня голосования".
Как отметил Булаев, ранее норма дня тишины при многодневном голосовании не была урегулирована в законе.
"При многодневном голосовании понятие "день тишины" в том виде, в котором оно существует на сегодняшний день, на мой взгляд, является неактуальным", - отметил Булаев.
Он добавил, что, если закон будет принят, ЦИК будет его исполнять.
Ранее законодательством было установлено, что накануне дня голосования запрещается любая предвыборная агитация.