https://ria.ru/20210419/dtp-1728972849.html

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы, движение в сторону центра затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:10

2021-04-19T17:10

2021-04-19T17:10

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы, движение в сторону центра затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В Лефортовском тоннеле столкнулись 4 автомобиля. Без пострадавших. Движение в сторону центра затруднено на 3 километра", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия