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В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы, движение в сторону центра затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:10
2021-04-19T17:10
2021-04-19T17:10
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы, движение в сторону центра затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В Лефортовском тоннеле столкнулись 4 автомобиля. Без пострадавших. Движение в сторону центра затруднено на 3 километра", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия