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В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля
В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы, движение в сторону центра затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:10
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москва
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы, движение в сторону центра затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В Лефортовском тоннеле столкнулись 4 автомобиля. Без пострадавших. Движение в сторону центра затруднено на 3 километра", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия

В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля

17:10 19.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛефортовский тоннель в Москве будет закрыт для замены асфальта
Лефортовский тоннель в Москве будет закрыт для замены асфальта - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле на юго-востоке Москвы, движение в сторону центра затруднено на три километра, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В Лефортовском тоннеле столкнулись 4 автомобиля. Без пострадавших. Движение в сторону центра затруднено на 3 километра", - говорится в сообщении.
 
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