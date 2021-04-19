https://ria.ru/20210419/donetsk-1728994186.html

Украинские силовики выпустили 18 мин в сторону Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики выпустили 18 мин в сторону Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T19:14

2021-04-19T19:14

2021-04-19T19:14

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."В 18.07 и 18.20 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - заявил представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210419/donetsk-1728872379.html

https://ria.ru/20210416/nato-1728252503.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон