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https://ria.ru/20210419/donetsk-1728994186.html
Украинские силовики выпустили 18 мин в сторону Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили 18 мин в сторону Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T19:14
2021-04-19T19:14
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."В 18.07 и 18.20 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - заявил представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210419/donetsk-1728872379.html
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луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон

Украинские силовики выпустили 18 мин в сторону Донецка, заявили в ДНР

19:14 19.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские силовики выпустили 18 мин по северным окраинам Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"В 18.07 и 18.20 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Спартак. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра ", - заявил представитель ведомства.
Окраины Горловки и Донецка после обстрела - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 08:28
ДНР обвинила Украину в минометном обстреле окраин Донецка и Горловки
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
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"Дело рук НАТО": что началось у российских границ
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООН
 
 
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