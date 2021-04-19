Песков ответил на вопрос о реакции Путина на события в Чехии
13:41 19.04.2021 (обновлено: 23:36 19.04.2021)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле оценили действия Чехии по высылке российских дипломатов как провокационные и недружественные, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы категорически не согласны с такими выводами. Считаем их провокационными и недружественными", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как Владимир Путин отреагировал на события в Чехии и насколько выводы чешских властей его удивили.
Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.
Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.
МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.