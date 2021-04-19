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Россия получила ноту с требованием выслать старшего дипломата из Киева
Россия получила ноту с требованием выслать старшего дипломата из Киева
Посольство РФ в Киеве получило ноту МИД Украины с требованием о высылке старшего дипломата посольства, сообщили РИА Новости в дипучреждении в понедельник. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T13:42
2021-04-19T13:56
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КИЕВ, 19 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве получило ноту МИД Украины с требованием о высылке старшего дипломата посольства, сообщили РИА Новости в дипучреждении в понедельник.Как уточнили в посольстве, речь о старшем дипломате Евгении Черникове.Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать сотрудников дипмиссии права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
https://ria.ru/20210419/nato-1728865460.html
https://ria.ru/20210418/polsha-1728777477.html
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мид украины, киев, украина, в мире, россия

Россия получила ноту с требованием выслать старшего дипломата из Киева

13:42 19.04.2021 (обновлено: 13:56 19.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Киеве получило ноту МИД Украины с требованием о высылке старшего дипломата посольства, сообщили РИА Новости в дипучреждении в понедельник.
"Да. Получили (ноту МИД - ред)", - сообщил представитель посольства.
Как уточнили в посольстве, речь о старшем дипломате Евгении Черникове.
Семнадцатого апреля ФСБ сообщила о задержании украинского консула Александра Сосонюка. По данным ведомства, он был задержан во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера. Отмечалось, что деятельность Сосонюка "враждебна по отношению к России и не совместима со статусом дипломатического работника". Он работал в стране много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге есть упоминания о сотруднике от октября 2012 года.
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Позже пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко уточнил, что Сососнюка задержали на несколько часов, и он уже вернулся в дипучреждение. В МИД Украины выразили протест в связи с задержанием консульского сотрудника, заявив, что полностью исключают выдвинутые ему обвинения.
МИД РФ сообщил, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило 17 апреля был вызван в ведомство в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, которому рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, начиная с 19 апреля. Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой работают. МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и заявил, что старший сотрудник дипмиссии России в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
В то же время Венская конвенция предусматривает, что власти могут лишать сотрудников дипмиссии права пребывания, если те нарушили закон или допустили враждебные действия.
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