https://ria.ru/20210419/delo-1728974676.html

СК возбудил дело против украинских силовиков после гибели жителя ЛНР

СК возбудил дело против украинских силовиков после гибели жителя ЛНР

Российские следователи возбудили уголовное дело из-за минирования украинскими силовиками территории в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T17:24

2021-04-19T17:24

2021-04-19T17:24

россия

ситуация в днр и лнр

светлана петренко

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

луганск

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело из-за минирования украинскими силовиками территории в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в результате которого погиб мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, украинские силовики заминировали территорию на берегу реки Северский Донец в районе дачного кооператива "Пульс-90" между селами Николаевка и Пархоменко, где 17 апреля 40-летний мирный житель подорвался на одной из мин и получил ранения.Кроме того, заведено еще одно дело против украинских военнослужащих, которые обстреляли населенные пункты, в результате чего было повреждено и разрушено более 170 жилых домов и 25 объектов гражданской инфраструктуры."По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала Петренко.В настоящее время устанавливаются должностные лица, которые совершили эти преступления.В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь ДНР и ЛНР обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/vsu-1728732791.html

россия

луганская народная республика

луганск

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россия, ситуация в днр и лнр, светлана петренко, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), луганск, в мире