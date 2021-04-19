СК возбудил дело против украинских силовиков после гибели жителя ЛНР
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело из-за минирования украинскими силовиками территории в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в результате которого погиб мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, украинские силовики заминировали территорию на берегу реки Северский Донец в районе дачного кооператива "Пульс-90" между селами Николаевка и Пархоменко, где 17 апреля 40-летний мирный житель подорвался на одной из мин и получил ранения.
17 апреля, 17:11В ДНР обвинили Киев в размещении военной техники в Донбассе
Кроме того, заведено еще одно дело против украинских военнослужащих, которые обстреляли населенные пункты, в результате чего было повреждено и разрушено более 170 жилых домов и 25 объектов гражданской инфраструктуры.
"По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала Петренко.
В настоящее время устанавливаются должностные лица, которые совершили эти преступления.
В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь ДНР и ЛНР обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения