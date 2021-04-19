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СК возбудил дело против украинских силовиков после гибели жителя ЛНР
СК возбудил дело против украинских силовиков после гибели жителя ЛНР
Российские следователи возбудили уголовное дело из-за минирования украинскими силовиками территории в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T17:24
2021-04-19T17:24
россия
ситуация в днр и лнр
светлана петренко
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
луганск
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело из-за минирования украинскими силовиками территории в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в результате которого погиб мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, украинские силовики заминировали территорию на берегу реки Северский Донец в районе дачного кооператива "Пульс-90" между селами Николаевка и Пархоменко, где 17 апреля 40-летний мирный житель подорвался на одной из мин и получил ранения.Кроме того, заведено еще одно дело против украинских военнослужащих, которые обстреляли населенные пункты, в результате чего было повреждено и разрушено более 170 жилых домов и 25 объектов гражданской инфраструктуры."По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала Петренко.В настоящее время устанавливаются должностные лица, которые совершили эти преступления.В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь ДНР и ЛНР обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/vsu-1728732791.html
россия
луганская народная республика
луганск
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россия, ситуация в днр и лнр, светлана петренко, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), луганск, в мире

СК возбудил дело против украинских силовиков после гибели жителя ЛНР

17:24 19.04.2021
 
© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело из-за минирования украинскими силовиками территории в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в результате которого погиб мирный житель, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, украинские силовики заминировали территорию на берегу реки Северский Донец в районе дачного кооператива "Пульс-90" между селами Николаевка и Пархоменко, где 17 апреля 40-летний мирный житель подорвался на одной из мин и получил ранения.
Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 17:11
В ДНР обвинили Киев в размещении военной техники в Донбассе
Кроме того, заведено еще одно дело против украинских военнослужащих, которые обстреляли населенные пункты, в результате чего было повреждено и разрушено более 170 жилых домов и 25 объектов гражданской инфраструктуры.
"По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сказала Петренко.
В настоящее время устанавливаются должностные лица, которые совершили эти преступления.
В конце марта украинские силовики заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь ДНР и ЛНР обвинили Киев в обострении - по их заявлениям, имеют место провокации со стороны силовиков, а ополченцы открывают ответный огонь. Кроме того, Луганск обвинил Киев в беспорядочном минировании территорий.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСветлана ПетренкоЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)ЛуганскВ мире
 
 
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