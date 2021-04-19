https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728932027.html

В МИД увязку России со взрывами во Врбетице назвали унизительной выдумкой

В МИД увязку России со взрывами во Врбетице назвали унизительной выдумкой

В МИД РФ назвали унизительной для Чехии выдумкой причастность России к взрывам во Врбетице, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:56

2021-04-19T13:56

2021-04-19T14:51

ян гамачек

мария захарова

андрей бабиш

россия

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В МИД РФ назвали унизительной для Чехии выдумкой причастность России к взрывам во Врбетице, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, то, что была увязана Россия с теми трагическими событиями, которые произошли в Чехии в 2014 году, ничего более унизительного для самой Чехии, для граждан этой страны, придумать было невозможно. Но они это придумали", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.В воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными.

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728937838.html

https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728925617.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ян гамачек, мария захарова, андрей бабиш, россия, чехия, в мире