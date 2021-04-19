https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728927954.html

В МИД Чехии заявили, что контрразведка уничтожила резидентуры СВР и ГРУ

В МИД Чехии заявили, что контрразведка уничтожила резидентуры СВР и ГРУ

Глава МИД Чехии, первый вице-премьер страны Ян Гамачек считает, что, выслав сотрудников российского посольства в Праге, чешская контрразведка уничтожила... РИА Новости, 19.04.2021

2021-04-19T13:36

2021-04-19T13:36

2021-04-19T16:20

россия

ян гамачек

андрей бабиш

чехия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

главное разведывательное управление рф

мид чехии

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МОСКВА, 19 апр- РИА Новости. Глава МИД Чехии, первый вице-премьер страны Ян Гамачек считает, что, выслав сотрудников российского посольства в Праге, чешская контрразведка уничтожила резидентуры СВР и ГРУ в Чехии."Россия выслала больше (чешских – ред.) дипломатов, чем мы сотрудников разведывательных служб… Русские своей резкой реакцией (на высылку дипломатов – ред.) обнаруживают, насколько их задело то, что чешские силовики уничтожили резидентуры СВР и ГРУ", - заявил на брифинге Гамачек, слова которого приводит Чешское телевидение.Чешский премьер Андрей Бабиш сообщил в субботу вечером, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В свою очередь, Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.Как и ожидалось, в воскресенье было объявлено об ответных мерах России на высылку ее дипломатов из Праги. Вызванному в МИД РФ послу Чехии Витезславу Пивоньке было сообщено о том, что персонами нон грата объявлены 20 сотрудников посольства, которые должны покинуть территорию РФ в течение 24 часов.МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву в чешской Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными. Отмечалось, что Запад, чтобы отвлечь людей от своих внутренних проблем, пускает в ход "все – любые мифы, любые фейки".

https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728931144.html

https://ria.ru/20210419/diplomaty-1728861275.html

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россия, ян гамачек, андрей бабиш, чехия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), главное разведывательное управление рф, мид чехии, в мире