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Эксперт прокомментировал ситуацию с попавшими в ледовый плен белухами
Эксперт прокомментировал ситуацию с попавшими в ледовый плен белухами
Спрогнозировать, смогут ли попавшие в ледовый плен на Чукотке белухи выжить до разлома припая, невозможно, лучше не вмешиваться в ситуацию или разрешить морским РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T12:43
2021-04-19T12:43
чукотка
берингово море
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Спрогнозировать, смогут ли попавшие в ледовый плен на Чукотке белухи выжить до разлома припая, невозможно, лучше не вмешиваться в ситуацию или разрешить морским охотникам добыть животных, сообщил РИА Новости помощник заместителя губернатора Чукотки по науке, исполнительный секретарь регионального отделения РГО Денис Литовка.Ранее в понедельник нацпарк "Берингия" сообщил, что около 20 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, они держатся в трёх небольших полыньях. Животным, вероятно, удаётся добывать себе корм, но если рыба уйдёт из бухты, то шансов у них останется мало, уточняли в учреждении. В нацпарке РИА Новости рассказали также, что полыньи уже вряд ли замерзнут, а приход циклонов может повысить шансы на разлом припая. При этом, по многолетним наблюдениям, обычно пролив Сенявина покрыт льдом до июня."Это канадские белухи, у них большое стадо - от 20 до 25 тысяч особей. Я за то, чтобы морзверобои изъяли белух, потому что сейчас никто не сможет предсказать, что будет – выживут они, уйдет ли рыба", - сказал Литовка.По его словам, ситуации, когда белухи попадают в ледовый плен на Чукотке, происходят раз в 10-12 лет. В 1984 году в спасении стада в несколько тысяч особей участвовал ледокол. Он пробился к животным через льды, но белухи не пошли по каналу к открытой воде, отмечает собеседник."Например, вызовут сейчас ледокол, вертолеты, спасут их, а белухи через год все равно придут туда же – это их ареал, здесь они кормятся", - отметил эксперт.Он также рассказал, что до ближайшей открытой воды - от 30 до 40 километров."Для белух это совершенно непреодолимое расстояние… Можно включить режим охраны и полного невмешательства – заповедники так поступают. Но в нацпарке есть территории, где (для коренных жителей) разрешена хозяйственная деятельность и использование ресурсов. В начале апреля утвердили квоту на добычу морзверобоями 13 белух на этой территории. Охотники с радостью добыли бы их, если бы белухи не были бы так далеко", - отметил Литовка.В декабре 2011 года сообщалось, что около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. Китообразных открытой воды отделял лед протяженностью до 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для особождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись.
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чукотка, берингово море, общество

Эксперт прокомментировал ситуацию с попавшими в ледовый плен белухами

12:43 19.04.2021
 
© Фото : IFAW/ Институт Океанологии РАНИзучение китов-белух на Соловках
Изучение китов-белух на Соловках - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© Фото : IFAW/ Институт Океанологии РАН
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ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Спрогнозировать, смогут ли попавшие в ледовый плен на Чукотке белухи выжить до разлома припая, невозможно, лучше не вмешиваться в ситуацию или разрешить морским охотникам добыть животных, сообщил РИА Новости помощник заместителя губернатора Чукотки по науке, исполнительный секретарь регионального отделения РГО Денис Литовка.
Ранее в понедельник нацпарк "Берингия" сообщил, что около 20 белух оказались в ледовом плену в бухте Пенкигнгэй, они держатся в трёх небольших полыньях. Животным, вероятно, удаётся добывать себе корм, но если рыба уйдёт из бухты, то шансов у них останется мало, уточняли в учреждении. В нацпарке РИА Новости рассказали также, что полыньи уже вряд ли замерзнут, а приход циклонов может повысить шансы на разлом припая. При этом, по многолетним наблюдениям, обычно пролив Сенявина покрыт льдом до июня.
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"Это канадские белухи, у них большое стадо - от 20 до 25 тысяч особей. Я за то, чтобы морзверобои изъяли белух, потому что сейчас никто не сможет предсказать, что будет – выживут они, уйдет ли рыба", - сказал Литовка.
По его словам, ситуации, когда белухи попадают в ледовый плен на Чукотке, происходят раз в 10-12 лет. В 1984 году в спасении стада в несколько тысяч особей участвовал ледокол. Он пробился к животным через льды, но белухи не пошли по каналу к открытой воде, отмечает собеседник.
"Например, вызовут сейчас ледокол, вертолеты, спасут их, а белухи через год все равно придут туда же – это их ареал, здесь они кормятся", - отметил эксперт.
Он также рассказал, что до ближайшей открытой воды - от 30 до 40 километров.
"Для белух это совершенно непреодолимое расстояние… Можно включить режим охраны и полного невмешательства – заповедники так поступают. Но в нацпарке есть территории, где (для коренных жителей) разрешена хозяйственная деятельность и использование ресурсов. В начале апреля утвердили квоту на добычу морзверобоями 13 белух на этой территории. Охотники с радостью добыли бы их, если бы белухи не были бы так далеко", - отметил Литовка.
В декабре 2011 года сообщалось, что около 100 белух оказались в ледовой ловушке в 15 километрах южнее села в Сенявинском проливе Берингова моря. Китообразных открытой воды отделял лед протяженностью до 25 километров. Тогда признали нецелесообразным участие спасательных судов или ледоколов для особождения белух. Через две недели наблюдатели сообщили, что насчитали всего 12 белух: четыре из пяти полыней закрылись.
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