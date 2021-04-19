Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии
15:21 19.04.2021 (обновлено: 18:23 19.04.2021)
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Западные страны участвовали в подготовке государственного переворота в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На прошлой неделе Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны американские спецслужбы. Как рассказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертеля, задержанные спланировали и приступили к практической реализации покушения на президента и членов его семьи, организации вооруженного мятежа для захвата власти. При этом в число людей, готовивших переворот, входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
"Вскрываются факты, которые не оставляют никаких шансов коллективному Западу более отрицать свою роль: два гражданина Белоруссии, один из них имеет американское гражданство, имели консультации и поддержку в западных столицах. Опубликованное видео не оставляет никаких вопросов относительно их целей и задач", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что эти обстоятельства оказались крайне неудобными для Запада, и назвала обвинения Чехии в адрес России в причастности к взрыву на оружейном складе во Врбетице в 2014 году и последовавший за ними дипломатический скандал попыткой отвлечь внимание от событий в Белоруссии.
Как сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, задержали имеющего гражданства США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, его задержали в Могилевской области.
В Госдепартаменте отрицают обвинения в причастности к подготовке убийства Лукашенко.
В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства уйти в отставку. Также в стране начались акции протеста, однако спустя несколько месяцев они пошли на спад.
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