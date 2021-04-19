Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728949413.html
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии
Западные страны участвовали в подготовке государственного переворота в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T15:21
2021-04-19T18:23
мария захарова
андрей бабиш
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:36:3112:1788_1920x0_80_0_0_79ec6e57c7ea25cbd3e8cd3c57f92279.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Западные страны участвовали в подготовке государственного переворота в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.На прошлой неделе Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны американские спецслужбы. Как рассказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертеля, задержанные спланировали и приступили к практической реализации покушения на президента и членов его семьи, организации вооруженного мятежа для захвата власти. При этом в число людей, готовивших переворот, входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы."Вскрываются факты, которые не оставляют никаких шансов коллективному Западу более отрицать свою роль: два гражданина Белоруссии, один из них имеет американское гражданство, имели консультации и поддержку в западных столицах. Опубликованное видео не оставляет никаких вопросов относительно их целей и задач", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она добавила, что эти обстоятельства оказались крайне неудобными для Запада, и назвала обвинения Чехии в адрес России в причастности к взрыву на оружейном складе во Врбетице в 2014 году и последовавший за ними дипломатический скандал попыткой отвлечь внимание от событий в Белоруссии.Как сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, задержали имеющего гражданства США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, его задержали в Могилевской области.В Госдепартаменте отрицают обвинения в причастности к подготовке убийства Лукашенко.В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства уйти в отставку. Также в стране начались акции протеста, однако спустя несколько месяцев они пошли на спад.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210419/perevorot-1728931468.html
https://ria.ru/20210419/chekhiya-1728935338.html
https://ria.ru/20210419/putin-1728928545.html
москва
белоруссия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_6b804386770431189ff64975d880d907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, андрей бабиш, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире

Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии

15:21 19.04.2021 (обновлено: 18:23 19.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Западные страны участвовали в подготовке государственного переворота в Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На прошлой неделе Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны американские спецслужбы. Как рассказал глава КГБ Белоруссии Иван Тертеля, задержанные спланировали и приступили к практической реализации покушения на президента и членов его семьи, организации вооруженного мятежа для захвата власти. При этом в число людей, готовивших переворот, входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы.
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 13:54
В Кремле прокомментировали план покушения на ЛукашенкоВ Кремле
"Вскрываются факты, которые не оставляют никаких шансов коллективному Западу более отрицать свою роль: два гражданина Белоруссии, один из них имеет американское гражданство, имели консультации и поддержку в западных столицах. Опубликованное видео не оставляет никаких вопросов относительно их целей и задач", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что эти обстоятельства оказались крайне неудобными для Запада, и назвала обвинения Чехии в адрес России в причастности к взрыву на оружейном складе во Врбетице в 2014 году и последовавший за ними дипломатический скандал попыткой отвлечь внимание от событий в Белоруссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 14:10
В МИД прокомментировали отказ Праги давать детали о взрывах
Как сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ, в Москве, в частности, задержали имеющего гражданства США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и белорусского политолога Александра Федуту, которые планировали военный переворот 9 мая в Минске. В эту же группу, по данным белорусского КГБ, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, его задержали в Могилевской области.
В Госдепартаменте отрицают обвинения в причастности к подготовке убийства Лукашенко.
В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства уйти в отставку. Также в стране начались акции протеста, однако спустя несколько месяцев они пошли на спад.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
Вчера, 13:40
Путин обсуждал с Байденом попытку переворота в Белоруссии, заявил Песков
 
Мария ЗахароваАндрей БабишАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБелоруссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56СМИ: британцев предупредили о деятельности "враждебных стран" в соцсетях
03:52Искусственный интеллект научился воссоздавать утраченные шедевры
03:45СМИ: Салливан отказался покинуть Россию, несмотря на рекомендацию МИД
03:33CNN: в США готовятся протесты на фоне обсуждения вердикта по делу Флойда
03:22США обвинили Россию в эскалации из-за ограничений в Черном море
03:11Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала ситуацию с COVID-19 нестабильной
03:08Источник назвал даты коммерческих пусков ракет "Союз"
03:00В пять раз снизить затраты на отопление цехов поможет система из России
02:52Мясников развеял миф о магнитных бурях
02:44Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
02:21Эксперт сказал, какое приложение надо удалить для ускорения смартфона
02:17В Киеве обвинили Россию в превращении Украины в "аграрную провинцию"
02:07Иммунолог назвала средство от коронавируса при ослабленном иммунитете
02:01Зеленского высмеяли за слова об успехе Украины в космосе
01:51Пострадавшие при ЧП с газом в Нижегородской области получат компенсацию
01:44ХДС поддержал Армина Лашета в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ
01:34В Нижегородской области ликвидировали открытое горение в жилом доме
01:27Руанда заявила об ответственности Парижа за "заранее предвидимый" геноцид
01:19Юрист предупредил о неожиданных рисках потери ваших денег
01:10Spiegel: немцы отправились за "Спутником V" в Россию
Лента новостейМолния