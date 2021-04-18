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Минздрав ведет переговоры о завершении внесения "Спутника V" в список ВОЗ
Минздрав ведет переговоры о завершении внесения "Спутника V" в список ВОЗ
Минздрав России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T16:28
2021-04-18T17:18
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
воз
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общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минздрав России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения",- сказал Мурашко на Специальном заседании Экономического и cоциального совета ООН "Вакцина для всех".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, воз, оон, общество

Минздрав ведет переговоры о завершении внесения "Спутника V" в список ВОЗ

16:28 18.04.2021 (обновлено: 17:18 18.04.2021)
 
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минздрав России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения",- сказал Мурашко на Специальном заседании Экономического и cоциального совета ООН "Вакцина для всех".
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоВОЗООНОбщество
 
 
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