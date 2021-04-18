https://ria.ru/20210418/vaktsina-1728824447.html

Минздрав ведет переговоры о завершении внесения "Спутника V" в список ВОЗ

Минздрав ведет переговоры о завершении внесения "Спутника V" в список ВОЗ

Минздрав России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T16:28

2021-04-18T16:28

2021-04-18T17:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

воз

оон

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603405113_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_d99bf872f84c81b6e7ddc72554f0b36b.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Минздрав России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса "Спутник V" в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения",- сказал Мурашко на Специальном заседании Экономического и cоциального совета ООН "Вакцина для всех".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210415/germaniya-1728413468.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, воз, оон, общество