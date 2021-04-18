https://ria.ru/20210418/razvlecheniya-1728788788.html
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на развлечения
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на развлечения
Индустрия развлечений в РФ начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам, однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:08
2021-04-18T10:08
2021-04-18T10:09
россия
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565541924_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_943f9f4fdf2f3e0ae5c5975f4709550a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Индустрия развлечений в РФ начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам, однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и выбирают более экономные варианты досуга, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.Аналитики проанализировали онлайн-продажи сферы развлечений (детские парки развлечений, VR-парки, экскурсии по заповедникам и усадьбам, квесты, водные прогулки, "впечатления в подарок", экстремальные развлечения) за период с января 2020 года по март 2021 и выяснили, как пандемия повлияла на работу отрасли."Оборот онлайн-продаж в феврале 2021 года составил 85% от оборота допандемийного февраля 2020 года, а вот средняя сумма покупки в этой товарной категории в феврале 2021 года оказалась на 35% ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года. При этом количество онлайн-транзакций выросло на 31%. Это говорит о том, что люди стараются чаще радовать себя и близких, но при этом стараются тратить на развлечения меньше, чем до пандемии, выбирая более экономные варианты развлечений и отдыха", - выяснили авторы исследования.Сфера развлечений - одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, поясняют в CloudPayments. Массовая самоизоляция, закрытие ТЦ и детских развлекательных учреждений, снижение доходов населения - все это отразилось на работе отрасли."И если в самом начале 2020 года отрасль закономерно для начала года росла - февраль к январю вырос по обороту на 42%, то уже в марте оборот по отношению к февралю сократился на 61%, а в апреле, на который пришелся пик ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на 91%. На оставшиеся 9% приходились дистанционные развлечения, доступ к которым предоставлялся онлайн", - рассказали аналитики.
https://ria.ru/20210417/zarplaty-1728678062.html
https://realty.ria.ru/20210407/moskvichi-1727153595.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565541924_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_ad48cf2a29a24a4af2adea43f9b3f0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, экономика
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Индустрия развлечений в РФ
начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам, однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и выбирают более экономные варианты досуга, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.
Аналитики проанализировали онлайн-продажи сферы развлечений (детские парки развлечений, VR-парки, экскурсии по заповедникам и усадьбам, квесты, водные прогулки, "впечатления в подарок", экстремальные развлечения) за период с января 2020 года по март 2021 и выяснили, как пандемия повлияла на работу отрасли.
"Оборот онлайн-продаж в феврале 2021 года составил 85% от оборота допандемийного февраля 2020 года, а вот средняя сумма покупки в этой товарной категории в феврале 2021 года оказалась на 35% ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года. При этом количество онлайн-транзакций выросло на 31%. Это говорит о том, что люди стараются чаще радовать себя и близких, но при этом стараются тратить на развлечения меньше, чем до пандемии, выбирая более экономные варианты развлечений и отдыха", - выяснили авторы исследования.
Сфера развлечений - одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, поясняют в CloudPayments. Массовая самоизоляция, закрытие ТЦ и детских развлекательных учреждений, снижение доходов населения - все это отразилось на работе отрасли.
"И если в самом начале 2020 года отрасль закономерно для начала года росла - февраль к январю вырос по обороту на 42%, то уже в марте оборот по отношению к февралю сократился на 61%, а в апреле, на который пришелся пик ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на 91%. На оставшиеся 9% приходились дистанционные развлечения, доступ к которым предоставлялся онлайн", - рассказали аналитики.