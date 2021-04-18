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Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на развлечения
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на развлечения
Индустрия развлечений в РФ начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам, однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:08
2021-04-18T10:09
россия
общество
экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Индустрия развлечений в РФ начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам, однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и выбирают более экономные варианты досуга, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.Аналитики проанализировали онлайн-продажи сферы развлечений (детские парки развлечений, VR-парки, экскурсии по заповедникам и усадьбам, квесты, водные прогулки, "впечатления в подарок", экстремальные развлечения) за период с января 2020 года по март 2021 и выяснили, как пандемия повлияла на работу отрасли."Оборот онлайн-продаж в феврале 2021 года составил 85% от оборота допандемийного февраля 2020 года, а вот средняя сумма покупки в этой товарной категории в феврале 2021 года оказалась на 35% ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года. При этом количество онлайн-транзакций выросло на 31%. Это говорит о том, что люди стараются чаще радовать себя и близких, но при этом стараются тратить на развлечения меньше, чем до пандемии, выбирая более экономные варианты развлечений и отдыха", - выяснили авторы исследования.Сфера развлечений - одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, поясняют в CloudPayments. Массовая самоизоляция, закрытие ТЦ и детских развлекательных учреждений, снижение доходов населения - все это отразилось на работе отрасли."И если в самом начале 2020 года отрасль закономерно для начала года росла - февраль к январю вырос по обороту на 42%, то уже в марте оборот по отношению к февралю сократился на 61%, а в апреле, на который пришелся пик ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на 91%. На оставшиеся 9% приходились дистанционные развлечения, доступ к которым предоставлялся онлайн", - рассказали аналитики.
https://ria.ru/20210417/zarplaty-1728678062.html
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россия, общество, экономика

Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на развлечения

10:08 18.04.2021 (обновлено: 10:09 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытие тематического парка "Остров мечты"
Открытие тематического парка Остров мечты - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Индустрия развлечений в РФ начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам, однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и выбирают более экономные варианты досуга, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.
Аналитики проанализировали онлайн-продажи сферы развлечений (детские парки развлечений, VR-парки, экскурсии по заповедникам и усадьбам, квесты, водные прогулки, "впечатления в подарок", экстремальные развлечения) за период с января 2020 года по март 2021 и выяснили, как пандемия повлияла на работу отрасли.
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"Оборот онлайн-продаж в феврале 2021 года составил 85% от оборота допандемийного февраля 2020 года, а вот средняя сумма покупки в этой товарной категории в феврале 2021 года оказалась на 35% ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года. При этом количество онлайн-транзакций выросло на 31%. Это говорит о том, что люди стараются чаще радовать себя и близких, но при этом стараются тратить на развлечения меньше, чем до пандемии, выбирая более экономные варианты развлечений и отдыха", - выяснили авторы исследования.
Сфера развлечений - одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, поясняют в CloudPayments. Массовая самоизоляция, закрытие ТЦ и детских развлекательных учреждений, снижение доходов населения - все это отразилось на работе отрасли.
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"И если в самом начале 2020 года отрасль закономерно для начала года росла - февраль к январю вырос по обороту на 42%, то уже в марте оборот по отношению к февралю сократился на 61%, а в апреле, на который пришелся пик ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на 91%. На оставшиеся 9% приходились дистанционные развлечения, доступ к которым предоставлялся онлайн", - рассказали аналитики.
 
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