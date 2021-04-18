https://ria.ru/20210418/razvlecheniya-1728788788.html

Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на развлечения

Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на развлечения

Индустрия развлечений в РФ начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам, однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T10:08

2021-04-18T10:08

2021-04-18T10:09

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Индустрия развлечений в РФ начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам, однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и выбирают более экономные варианты досуга, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments.Аналитики проанализировали онлайн-продажи сферы развлечений (детские парки развлечений, VR-парки, экскурсии по заповедникам и усадьбам, квесты, водные прогулки, "впечатления в подарок", экстремальные развлечения) за период с января 2020 года по март 2021 и выяснили, как пандемия повлияла на работу отрасли."Оборот онлайн-продаж в феврале 2021 года составил 85% от оборота допандемийного февраля 2020 года, а вот средняя сумма покупки в этой товарной категории в феврале 2021 года оказалась на 35% ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года. При этом количество онлайн-транзакций выросло на 31%. Это говорит о том, что люди стараются чаще радовать себя и близких, но при этом стараются тратить на развлечения меньше, чем до пандемии, выбирая более экономные варианты развлечений и отдыха", - выяснили авторы исследования.Сфера развлечений - одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, поясняют в CloudPayments. Массовая самоизоляция, закрытие ТЦ и детских развлекательных учреждений, снижение доходов населения - все это отразилось на работе отрасли."И если в самом начале 2020 года отрасль закономерно для начала года росла - февраль к январю вырос по обороту на 42%, то уже в марте оборот по отношению к февралю сократился на 61%, а в апреле, на который пришелся пик ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на 91%. На оставшиеся 9% приходились дистанционные развлечения, доступ к которым предоставлялся онлайн", - рассказали аналитики.

https://ria.ru/20210417/zarplaty-1728678062.html

https://realty.ria.ru/20210407/moskvichi-1727153595.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, экономика