https://ria.ru/20210418/pozhar-1728787483.html

СК проведет проверку после смерти людей при пожаре в Пензенской области

СК проведет проверку после смерти людей при пожаре в Пензенской области

СК проводит проверку по факту смерти трех человек при пожаре в двухквартирном деревянном доме в Пензенской области, сообщается на сайте ведомства по региону. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T09:47

2021-04-18T09:47

2021-04-18T11:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

происшествия

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МОСКВА/САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. СК проводит проверку по факту смерти трех человек при пожаре в двухквартирном деревянном доме в Пензенской области, сообщается на сайте ведомства по региону."Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту гибели трех человек при пожаре", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что 17 апреля в доме по улице Ленинской в селе Серман Никольского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в одной квартире обнаружены тела женщины 1976 года рождения и мужчины 1958 года рождения, во второй – женщины 1942 года рождения.Отмечается, что в настоящее время следователями с участием сотрудников МЧС проводится осмотр места происшествия. Причина пожара устанавливается в ходе доследственной проверки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Как сообщила прокуратура области, надзорное ведомство также проводит проверку по факту пожара в доме в селе Серман, в одной квартире которого обнаружены тела 45-летней женщины и 62-летнего мужчины, а во второй - 78-летней женщины."В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности органами местного самоуправления и контролирующими органами. На контроле прокуратуры района находится проведение процессуальной проверки органом следствия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210415/traur-1728354901.html

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россия

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия