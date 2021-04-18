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СК проведет проверку после смерти людей при пожаре в Пензенской области
СК проведет проверку после смерти людей при пожаре в Пензенской области
СК проводит проверку по факту смерти трех человек при пожаре в двухквартирном деревянном доме в Пензенской области, сообщается на сайте ведомства по региону. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:47
2021-04-18T11:46
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
происшествия
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МОСКВА/САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. СК проводит проверку по факту смерти трех человек при пожаре в двухквартирном деревянном доме в Пензенской области, сообщается на сайте ведомства по региону."Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту гибели трех человек при пожаре", - говорится в сообщении.Предварительно установлено, что 17 апреля в доме по улице Ленинской в селе Серман Никольского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в одной квартире обнаружены тела женщины 1976 года рождения и мужчины 1958 года рождения, во второй – женщины 1942 года рождения.Отмечается, что в настоящее время следователями с участием сотрудников МЧС проводится осмотр места происшествия. Причина пожара устанавливается в ходе доследственной проверки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.Как сообщила прокуратура области, надзорное ведомство также проводит проверку по факту пожара в доме в селе Серман, в одной квартире которого обнаружены тела 45-летней женщины и 62-летнего мужчины, а во второй - 78-летней женщины."В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности органами местного самоуправления и контролирующими органами. На контроле прокуратуры района находится проведение процессуальной проверки органом следствия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210415/traur-1728354901.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, происшествия

СК проведет проверку после смерти людей при пожаре в Пензенской области

09:47 18.04.2021 (обновлено: 11:46 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА/САРАТОВ, 18 апр - РИА Новости. СК проводит проверку по факту смерти трех человек при пожаре в двухквартирном деревянном доме в Пензенской области, сообщается на сайте ведомства по региону.
"Городищенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту гибели трех человек при пожаре", - говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что 17 апреля в доме по улице Ленинской в селе Серман Никольского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в одной квартире обнаружены тела женщины 1976 года рождения и мужчины 1958 года рождения, во второй – женщины 1942 года рождения.
Отмечается, что в настоящее время следователями с участием сотрудников МЧС проводится осмотр места происшествия. Причина пожара устанавливается в ходе доследственной проверки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщила прокуратура области, надзорное ведомство также проводит проверку по факту пожара в доме в селе Серман, в одной квартире которого обнаружены тела 45-летней женщины и 62-летнего мужчины, а во второй - 78-летней женщины.
"В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности органами местного самоуправления и контролирующими органами. На контроле прокуратуры района находится проведение процессуальной проверки органом следствия", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пензенская областьПроисшествия
 
 
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