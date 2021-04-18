В Киеве сообщили о призыве США осторожно пролетать над Украиной и Россией
19:19 18.04.2021 (обновлено: 20:12 18.04.2021)
Как говорится сайте украинской Государственной авиационной службы, эти меры объясняют "геополитическим напряжением, связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации" вдоль границ Украины и в Крыму.
"FAA опубликовала NOTAM (извещение летчикам. — Прим. ред.) А0012/21, которым из-за потенциальных опасностей FAA рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов над частями Московского (района полетной информации. — Прим. ред.) РПИ (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль (около 185 километров. — Прим. ред.) от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV)", — говорится в сообщении.
Зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам следует соблюдать осторожность при планировании полетов в РПИ Днепр, Симферополь и Киев.
В Госавиаслужбе заверили, что все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас безопасно и доступно "для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации".
В последнее время Киев и западные государства выражают обеспокоенность из-за "агрессивных действий" России на Украине и перемещения войск около украинских границ. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности. Кроме того, указал Песков, Россия может перемещать войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".