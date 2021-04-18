Мясников предупредил россиян об опасности популярных курортов
09:34 18.04.2021 (обновлено: 09:45 18.04.2021)
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне из-за коронавируса стали реже обращать внимание на более опасные болезни, такие как ротавирус и гепатиты А и Б.
Специалист посетовал, что понимание инфекций у многих сузилось исключительно до COVID-19, в то время как на российских курортах и до коронавируса ежегодно случались вспышки различных заболеваний. По мнению врача, в этом году внутренние направления для отдыха окажутся переполненными из-за закрытия таких популярных у россиян стран, как Турция.
"Такой наплыв туристов — не только благо, но и очень серьезное испытание всех инфраструктур наших курортов! И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки — имя им легион!" — объяснил медик в своем Telegram-канале.
Мясников порекомендовал планирующим отдых в первую очередь привиться от COVID-19, гепатита А и Б, а также от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет. Кроме того, он призвал соблюдать правила личной гигиены, пить только очищенную воду и запастись лекарствами на случай вирусных респираторных инфекций и прочих заболеваний.
В начале недели Россия ограничила авиасообщение с Турцией по 1 июня из-за плохой эпидобстановки. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. После этого российские туристы начали массово переносить заявки на бронирование с заграничных направлений на российские курорты, в частности в Сочи и Крым.