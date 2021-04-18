https://ria.ru/20210418/opasnost-1728786055.html

Мясников предупредил россиян об опасности популярных курортов

Мясников предупредил россиян об опасности популярных курортов

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне из-за коронавируса стали реже обращать внимание на более опасные болезни, такие как ротавирус и... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T09:34

2021-04-18T09:34

2021-04-18T09:45

здоровье - общество

александр мясников (врач)

россия

черное море

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644276_0:269:3161:2047_1920x0_80_0_0_9675ceefc56472936083a7d748804cec.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне из-за коронавируса стали реже обращать внимание на более опасные болезни, такие как ротавирус и гепатиты А и Б. Специалист посетовал, что понимание инфекций у многих сузилось исключительно до COVID-19, в то время как на российских курортах и до коронавируса ежегодно случались вспышки различных заболеваний. По мнению врача, в этом году внутренние направления для отдыха окажутся переполненными из-за закрытия таких популярных у россиян стран, как Турция."Такой наплыв туристов — не только благо, но и очень серьезное испытание всех инфраструктур наших курортов! И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки — имя им легион!" — объяснил медик в своем Telegram-канале.Мясников порекомендовал планирующим отдых в первую очередь привиться от COVID-19, гепатита А и Б, а также от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет. Кроме того, он призвал соблюдать правила личной гигиены, пить только очищенную воду и запастись лекарствами на случай вирусных респираторных инфекций и прочих заболеваний.В начале недели Россия ограничила авиасообщение с Турцией по 1 июня из-за плохой эпидобстановки. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. После этого российские туристы начали массово переносить заявки на бронирование с заграничных направлений на российские курорты, в частности в Сочи и Крым.

https://ria.ru/20210412/kuban-1727978464.html

https://ria.ru/20210416/vaktsinatsiya-1728402924.html

россия

черное море

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, александр мясников (врач), россия, черное море, сочи