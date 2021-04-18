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Мясников предупредил россиян об опасности популярных курортов
Мясников предупредил россиян об опасности популярных курортов
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне из-за коронавируса стали реже обращать внимание на более опасные болезни, такие как ротавирус и... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:34
2021-04-18T09:45
здоровье - общество
александр мясников (врач)
россия
черное море
сочи
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне из-за коронавируса стали реже обращать внимание на более опасные болезни, такие как ротавирус и гепатиты А и Б. Специалист посетовал, что понимание инфекций у многих сузилось исключительно до COVID-19, в то время как на российских курортах и до коронавируса ежегодно случались вспышки различных заболеваний. По мнению врача, в этом году внутренние направления для отдыха окажутся переполненными из-за закрытия таких популярных у россиян стран, как Турция."Такой наплыв туристов — не только благо, но и очень серьезное испытание всех инфраструктур наших курортов! И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки — имя им легион!" — объяснил медик в своем Telegram-канале.Мясников порекомендовал планирующим отдых в первую очередь привиться от COVID-19, гепатита А и Б, а также от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет. Кроме того, он призвал соблюдать правила личной гигиены, пить только очищенную воду и запастись лекарствами на случай вирусных респираторных инфекций и прочих заболеваний.В начале недели Россия ограничила авиасообщение с Турцией по 1 июня из-за плохой эпидобстановки. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. После этого российские туристы начали массово переносить заявки на бронирование с заграничных направлений на российские курорты, в частности в Сочи и Крым.
https://ria.ru/20210412/kuban-1727978464.html
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здоровье - общество, александр мясников (врач), россия, черное море, сочи

Мясников предупредил россиян об опасности популярных курортов

09:34 18.04.2021 (обновлено: 09:45 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что россияне из-за коронавируса стали реже обращать внимание на более опасные болезни, такие как ротавирус и гепатиты А и Б.
Специалист посетовал, что понимание инфекций у многих сузилось исключительно до COVID-19, в то время как на российских курортах и до коронавируса ежегодно случались вспышки различных заболеваний. По мнению врача, в этом году внутренние направления для отдыха окажутся переполненными из-за закрытия таких популярных у россиян стран, как Турция.
Пляжный отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 20:59Краснодарский край
На кубанских курортах готовы принять всех, кто планировал отдых в Турции
"Такой наплыв туристов — не только благо, но и очень серьезное испытание всех инфраструктур наших курортов! И в доковидные времена каждое лето на Черном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки — имя им легион!" — объяснил медик в своем Telegram-канале.
Мясников порекомендовал планирующим отдых в первую очередь привиться от COVID-19, гепатита А и Б, а также от столбняка при отсутствии прививки за последние десять лет. Кроме того, он призвал соблюдать правила личной гигиены, пить только очищенную воду и запастись лекарствами на случай вирусных респираторных инфекций и прочих заболеваний.
В начале недели Россия ограничила авиасообщение с Турцией по 1 июня из-за плохой эпидобстановки. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок. После этого российские туристы начали массово переносить заявки на бронирование с заграничных направлений на российские курорты, в частности в Сочи и Крым.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 08:00Наука
Доктор Мясников рассказал, что не надо делать перед прививкой от COVID-19
 
Здоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)РоссияЧерное мореСочи
 
 
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