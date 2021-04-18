https://ria.ru/20210418/novosibirsk-1728787645.html

Тело пропавшего под Новосибирском шестилетнего мальчика нашли в реке

Тело пропавшего под Новосибирском шестилетнего мальчика нашли в реке

Тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в воскресенье в местной реке, сообщил журналистам представитель следственного... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T09:49

2021-04-18T09:49

2021-04-18T09:49

россия

следственный комитет россии (ск рф)

обь

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 18 апр - РИА Новости. Тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в воскресенье в местной реке, сообщил журналистам представитель следственного управления СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после того, как в городе Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик. Согласно сообщению СК РФ, по данным проверки, мальчик 15 апреля вместе со сверстниками гулял на улице в городе Обь. Добавляется, что около 18 часов дети стали расходиться, ребенок пошел за мячом, который находился у реки Власиха, после этого его не видели."Тело шестилетнего мальчика только что было обнаружено в реке в ходе поисковых мероприятий", - сообщил представитель СК.Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Пойму реки на протяжении нескольких десятков километров прочесывали водолазы, местность вдоль реки - правоохранители и волонтёры.

https://ria.ru/20210325/okhrannik-1602814801.html

https://ria.ru/20210226/devochka-1599115265.html

россия

обь

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), обь, новосибирская область, происшествия