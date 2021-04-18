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Тело пропавшего под Новосибирском шестилетнего мальчика нашли в реке
Тело пропавшего под Новосибирском шестилетнего мальчика нашли в реке
Тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в воскресенье в местной реке, сообщил журналистам представитель следственного... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:49
2021-04-18T09:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
обь
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 18 апр - РИА Новости. Тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в воскресенье в местной реке, сообщил журналистам представитель следственного управления СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после того, как в городе Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик. Согласно сообщению СК РФ, по данным проверки, мальчик 15 апреля вместе со сверстниками гулял на улице в городе Обь. Добавляется, что около 18 часов дети стали расходиться, ребенок пошел за мячом, который находился у реки Власиха, после этого его не видели."Тело шестилетнего мальчика только что было обнаружено в реке в ходе поисковых мероприятий", - сообщил представитель СК.Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.Пойму реки на протяжении нескольких десятков километров прочесывали водолазы, местность вдоль реки - правоохранители и волонтёры.
https://ria.ru/20210325/okhrannik-1602814801.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), обь, новосибирская область, происшествия

Тело пропавшего под Новосибирском шестилетнего мальчика нашли в реке

09:49 18.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 18 апр - РИА Новости. Тело пропавшего в городе Обь Новосибирской области шестилетнего мальчика нашли в воскресенье в местной реке, сообщил журналистам представитель следственного управления СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после того, как в городе Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик. Согласно сообщению СК РФ, по данным проверки, мальчик 15 апреля вместе со сверстниками гулял на улице в городе Обь. Добавляется, что около 18 часов дети стали расходиться, ребенок пошел за мячом, который находился у реки Власиха, после этого его не видели.
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"Тело шестилетнего мальчика только что было обнаружено в реке в ходе поисковых мероприятий", - сообщил представитель СК.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Пойму реки на протяжении нескольких десятков километров прочесывали водолазы, местность вдоль реки - правоохранители и волонтёры.
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