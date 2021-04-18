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В московском ТЦ разбросали купюры "банка приколов"
В московском ТЦ разбросали купюры "банка приколов"
В московском торговом центре "Афимолл Сити" неизвестный раскидал купюры из "банка приколов", рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T20:28
2021-04-18T20:28
2021-04-18T22:17
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В московском торговом центре "Афимолл Сити" неизвестный раскидал купюры из "банка приколов", рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на которой якобы можно увидеть массовую потасовку в центре ТЦ."Как сообщил охранник торгового центра, неизвестный мужчина раскидал купюры "банка приколов", посетители ТЦ начали их собирать", — сказал собеседник агентства.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России, пока в полицию не поступали заявления о противоправных действиях, информации о пострадавших также нет.
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РИА Новости
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россия, происшествия
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В московском торговом центре "Афимолл Сити" неизвестный раскидал купюры из "банка приколов", рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на которой якобы можно увидеть массовую потасовку в центре ТЦ.
"Как сообщил охранник торгового центра, неизвестный мужчина раскидал купюры "банка приколов", посетители ТЦ начали их собирать", — сказал собеседник агентства.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России
, пока в полицию не поступали заявления о противоправных действиях, информации о пострадавших также нет.