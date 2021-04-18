https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728796631.html

В России за сутки выписали 7391 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 7391 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписан 7391 человек после COVID-19, за все время - 4 326 780, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:16

2021-04-18T11:16

2021-04-18T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 7391 человек после COVID-19, за все время - 4 326 780, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 7391 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России 4 326 780", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1237, Подмосковье - 445, Нижегородской области - 254.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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