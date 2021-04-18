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В России за сутки выписали 7391 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 7391 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписан 7391 человек после COVID-19, за все время - 4 326 780, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:16
2021-04-18T11:16
2021-04-18T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 7391 человек после COVID-19, за все время - 4 326 780, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 7391 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России 4 326 780", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1237, Подмосковье - 445, Нижегородской области - 254.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество