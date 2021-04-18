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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728795783.html
В России выявили 8632 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 8632 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8632 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:11
2021-04-18T13:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8632 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.Днем ранее было 9321 заразившихся. Темп прироста заболеваемости сократился до 0,18 процента. Умерли 389 человек, выписались после лечения 7391.Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2252 (днем ранее было 2822), Санкт-Петербурге — 695, Подмосковье — 591, Ростовской области — 240, Нижегородской — 204. Меньше всего их в Еврейской автономной области и в Туве — по одному.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 702 101 человек, 105 582 из них умерли, 4 326 780 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 139,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 140,7 миллиона. Около трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

В России выявили 8632 новых случая заражения коронавирусом

11:11 18.04.2021 (обновлено: 13:52 18.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке
Работник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8632 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Днем ранее было 9321 заразившихся. Темп прироста заболеваемости сократился до 0,18 процента. Умерли 389 человек, выписались после лечения 7391.
Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2252 (днем ранее было 2822), Санкт-Петербурге — 695, Подмосковье — 591, Ростовской области — 240, Нижегородской — 204. Меньше всего их в Еврейской автономной области и в Туве — по одному.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 702 101 человек, 105 582 из них умерли, 4 326 780 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 139,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 140,7 миллиона. Около трех миллионов человек спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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