https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728795783.html

В России выявили 8632 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 8632 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 8632 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:11

2021-04-18T11:11

2021-04-18T13:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8632 случая COVID-19, сообщает оперативный штаб.Днем ранее было 9321 заразившихся. Темп прироста заболеваемости сократился до 0,18 процента. Умерли 389 человек, выписались после лечения 7391.Новые случаи выявили в 83 регионах, прироста нет в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 2252 (днем ранее было 2822), Санкт-Петербурге — 695, Подмосковье — 591, Ростовской области — 240, Нижегородской — 204. Меньше всего их в Еврейской автономной области и в Туве — по одному.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 702 101 человек, 105 582 из них умерли, 4 326 780 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 139,5 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 140,7 миллиона. Около трех миллионов человек спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Великобританию, Турцию, Италию, Испанию и Германию.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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