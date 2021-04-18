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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728774884.html
В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку
В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку
Состояние здоровья заболевшего коронавирусом в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приходит в норму, сообщил ответственный секретарь... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T04:12
2021-04-18T04:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей мельников
сергей фургал
хабаровск
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Состояние здоровья заболевшего коронавирусом в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приходит в норму, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.На прошлой неделе Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Его адвокат Борис Кожемякин тогда сообщил РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей мельников, сергей фургал, хабаровск, происшествия

В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку

04:12 18.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Состояние здоровья заболевшего коронавирусом в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приходит в норму, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Сергей Иванович Фургал, находящийся сейчас в больнице СИЗО "Матросская тишина", идёт на поправку! На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36,6), и состояние здоровья в целом приходит в норму", - написал Мельников в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Его адвокат Борис Кожемякин тогда сообщил РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей МельниковСергей ФургалХабаровскПроисшествия
 
 
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