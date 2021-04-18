https://ria.ru/20210418/koronavirus-1728774884.html

В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку

В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку

Состояние здоровья заболевшего коронавирусом в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приходит в норму, сообщил ответственный секретарь... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T04:12

2021-04-18T04:12

2021-04-18T04:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей мельников

сергей фургал

хабаровск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599749190_0:4:670:381_1920x0_80_0_0_4ae89d4bbfd2b1a81c82e8f3b4111850.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Состояние здоровья заболевшего коронавирусом в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приходит в норму, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.На прошлой неделе Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Его адвокат Борис Кожемякин тогда сообщил РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов.Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.

https://ria.ru/20210408/sudya-1727367085.html

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей мельников, сергей фургал, хабаровск, происшествия