В ОНК заявили, что заболевший COVID-19 Фургал идет на поправку
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Состояние здоровья заболевшего коронавирусом в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приходит в норму, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
"Сергей Иванович Фургал, находящийся сейчас в больнице СИЗО "Матросская тишина", идёт на поправку! На сегодняшний день известно, что у него нормализовалась температура (36,6), и состояние здоровья в целом приходит в норму", - написал Мельников в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе Фургала госпитализировали в больницу следственного изолятора "Матросская тишина". Его адвокат Борис Кожемякин тогда сообщил РИА Новости, что у экс-губернатора температура 38 градусов.
Фургала задержали 9 июля прошлого года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. СК РФ обвиняет экс-губернатора в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
В настоящий момент экс-губернатор знакомится с делом, после этого оно будет передано в суд для рассмотрения по существу. Защита Фургала настаивает на процессе в одном из судов Хабаровска с участием присяжных заседателей.