В ЮАР порекомендовали возобновить испытания вакцины Johnson & Johnson
© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
© AP Photo / Mary Altaffer
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) рекомендовало возобновить испытания вакцины Johnson & Johnson от коронавируса при соблюдении "специальных условий".
Ранее данные, полученные в рамках исследования Sisonke (испытания однокомпонентной вакцины Janssen на медработниках ЮАР) не выявили очевидной причинно-следственной связи между вакцинацией и образованием тромбов. Однако южноафриканский регулятор решил приостановить исследования и запросить данные у американских коллег, которые рекомендовали временно не использовать вакцину Johnson & Johnson "из соображений предосторожности".
"Основываясь на обзоре имеющихся данных, SAHPRA рекомендовало возобновить исследование Sisonke при соблюдении специальных условий", - говорится в заявлении регулятора, опубликованном на сайте ведомства.
В частности, среди этих условий значится более тщательный мониторинг участников исследования, которые подвержены риску образования тромбов, и обеспечение безопасности тех, у которых выявят тромбы на фоне вакцинации. В заявлении регулятора отмечается, что участников исследования проинформируют о рисках образования тромбов и им будет рекомендовано сразу обращаться за медицинской помощью при обнаружении соответствующих симптомов.
В начале апреля SAHPRA зарегистрировало вакцину от коронавируса производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson. Сообщалось, что власти ЮАР договорились о получении 31 миллиона доз препарата разработки компании Johnson & Johnson. Более 269 тысяч медработников в ЮАР были привиты этой вакциной, вакцинация широких слоев населения должна была стартовать 17 мая. Однако позже ЮАР решила временно приостановить использование вакцины до тех пор, пока не будет должным образом исследована возможная причинно-следственная связь между образованием тромбов и препаратом.
Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.