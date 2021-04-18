https://ria.ru/20210418/donbass-1728791523.html

В ЛНР заявили, что ВСУ размещает бронетехнику в жилых районах

В ЛНР заявили, что ВСУ размещает бронетехнику в жилых районах

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T10:25

2021-04-18T10:25

2021-04-18T10:25

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

бмп-2

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что за неделю выявила 23 единицы вооружения и техники в населенных пунктах, подконтрольных Киеву."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что вблизи жилых домов в подконтрольном Киеве населенном пункте Мироновский у линии соприкосновения отмечено нахождение трех боевых машин пехоты БМП-2."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/lnr-1728715442.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210417/vsu-1728732791.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, бмп-2, украина, в мире