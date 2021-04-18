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Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T08:39
2021-04-18T08:39
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 16 апреля украинские силовики пять раз нарушили режим тишины."За истекшие сутки, 17 апреля ... зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из миномета по подконтрольному республике населенному пункту Лозовое."Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210417/vsu-1728732791.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

08:39 18.04.2021
 
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что 16 апреля украинские силовики пять раз нарушили режим тишины.
Украинские военные из 14-й волынской механизированной бригады ВСУ на танке Т-84 во время соревнований Strong Europe Tank Challenge в городе Графенвер, Германия. 6 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 17:11
В ДНР обвинили Киев в размещении военной техники в Донбассе
"За истекшие сутки, 17 апреля ... зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из миномета по подконтрольному республике населенному пункту Лозовое.
"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 14:06
ВСУ пытаются не допустить ОБСЕ в район Золотого, заявили в ЛНР
 
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