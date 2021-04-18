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Глава чешского МИД заявил о намерении обсудить "дело Врбетице" внутри ЕС
Глава чешского МИД заявил о намерении обсудить "дело Врбетице" внутри ЕС
На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза обсудят "дело Врбетице", заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T09:20
2021-04-18T10:45
ян гамачек
мид чехии
чехия
в мире
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ПРАГА, 18 апр — РИА Новости. На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза обсудят "дело Врбетице", заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек."Я проинформировал наших послов при ЕС и НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС", — написал Гамачек в Twitter.Чешский премьер Андрей Бабиш в субботу заявил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.Чешский МИД в тот же день сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов, а полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".В странах Европы периодически обвиняют Россию в шпионаже и провокациях. Так, болгарские власти бездоказательно объявили персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Еще двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве выслали из Италии, где, как утверждали СМИ, аккредитованного диппредставительством офицера задержали при попытке приобрести у капитана итальянского флота секретные материалы НАТО.В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм.
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ян гамачек, мид чехии, чехия, в мире

Глава чешского МИД заявил о намерении обсудить "дело Врбетице" внутри ЕС

09:20 18.04.2021 (обновлено: 10:45 18.04.2021)
 
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистерство иностранных дел Чешской республики
Министерство иностранных дел Чешской республики - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 апр — РИА Новости. На встрече министров иностранных дел стран Евросоюза обсудят "дело Врбетице", заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек.
"Я проинформировал наших послов при ЕС и НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС", — написал Гамачек в Twitter.
Чешский премьер Андрей Бабиш в субботу заявил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Местные СМИ утверждают, что инцидент должен был предотвратить поставку боеприпасов на Украину.
Чешский МИД в тот же день сообщил о высылке из страны 18 российских дипломатов, а полиция объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает причастными к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Чехии "хорошо известны последствия подобных фокусов".
В странах Европы периодически обвиняют Россию в шпионаже и провокациях. Так, болгарские власти бездоказательно объявили персонами нон грата нескольких российских дипломатов. Еще двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве выслали из Италии, где, как утверждали СМИ, аккредитованного диппредставительством офицера задержали при попытке приобрести у капитана итальянского флота секретные материалы НАТО.
В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм.
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