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Биткоин упал в цене после рекордного роста
Биткоин упал в цене после рекордного роста
Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе - примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T13:22
2021-04-18T13:22
2021-04-18T13:22
биткоин
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экономика
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе - примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.57 мск цена биткоина снижалась на 11,94% за последние сутки - до 54 916 долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 10,82% - до 55 032 долларов.В среду, 14 апреля, цена биткоина, в частности, на бирже Binance побила очередной исторический рекорд - 64,85 тысячи долларов.
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биткоин, в мире, экономика
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе - примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap
, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.57 мск цена биткоина снижалась на 11,94% за последние сутки - до 54 916 долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 10,82% - до 55 032 долларов.
В среду, 14 апреля, цена биткоина, в частности, на бирже Binance побила очередной исторический рекорд - 64,85 тысячи долларов.