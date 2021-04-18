https://ria.ru/20210418/bitkoin-1728805437.html

Биткоин упал в цене после рекордного роста

Биткоин упал в цене после рекордного роста

Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе - примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T13:22

2021-04-18T13:22

2021-04-18T13:22

биткоин

в мире

экономика

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе - примерно до 55 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 12.57 мск цена биткоина снижалась на 11,94% за последние сутки - до 54 916 долларов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевел на 10,82% - до 55 032 долларов.В среду, 14 апреля, цена биткоина, в частности, на бирже Binance побила очередной исторический рекорд - 64,85 тысячи долларов.

https://ria.ru/20210416/bitkoin-1728629368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, в мире, экономика