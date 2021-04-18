Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210418/belorussiya-1728799468.html
ФСБ рассказала подробности планировавшегося в Белоруссии переворота
ФСБ рассказала подробности планировавшегося в Белоруссии переворота
Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:47
2021-04-18T16:01
александр лукашенко
сша
протесты в белоруссии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577174045_0:255:3188:2048_1920x0_80_0_0_0509235fef5bcdce7dbe70b7301b5495.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать "демократию по опыту Польши".В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту. Журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы. Их Зенкович и Федута позвали на переговоры в корчму на Садовом кольце."Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение", — сказал Зенкович, слова которого приведены в репортаже.На встречу в ресторан организаторы привезли поименный список высокопоставленных политиков, чиновников и силовиков, которых, как утверждают журналисты, собирались убить или отправить в концлагерь. В распоряжении заговорщиков благодаря хакерам оказались базы данных МВД, КГБ, Следственного комитета и других органов власти. Судя по сюжету, Зенкович пообещал предоставить их военным.Подозреваемые также планировали привлечь к подготовке переворота украинских националистов.Во время разговора его участники не раз подчеркивали, что основная цель переворота — убийство президента."Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет", — говорил Зенкович на встрече.Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. После военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши, отмечается в сюжете.Они планировали учредить государственный совет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Зенкович и Федута уже распределили зоны ответственности: первый после переворота курировал бы работу парламента, судов, занимался правовой и конституционной реформами, а второй — определял параметры партийной и избирательной систем, контролировал идеологические ведомства (пресса, культура, образование).В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический "гоп-стоп", то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, подытожил корреспондент за кадром.Операция "Тишина"Как заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.С августа в республике продолжаются акции протеста.
https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728793161.html
https://ria.ru/20210413/zaderzhanie-1728099409.html
https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
“Мы их взяли и вывезли” – Лукашенко о предотвращении попытки военного переворота
“Мы их взяли и вывезли” – Лукашенко о предотвращении попытки военного переворота
2021-04-18T11:47
true
PT1M54S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577174045_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_619990b3d67cd38a15d3b519719d0e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, в мире

ФСБ рассказала подробности планировавшегося в Белоруссии переворота

11:47 18.04.2021 (обновлено: 16:01 18.04.2021)
 
© AP Photo / Tut.byУчастники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Tut.by
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать "демократию по опыту Польши".
В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту.
Журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы. Их Зенкович и Федута позвали на переговоры в корчму на Садовом кольце.
"Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение", — сказал Зенкович, слова которого приведены в репортаже.
На встречу в ресторан организаторы привезли поименный список высокопоставленных политиков, чиновников и силовиков, которых, как утверждают журналисты, собирались убить или отправить в концлагерь. В распоряжении заговорщиков благодаря хакерам оказались базы данных МВД, КГБ, Следственного комитета и других органов власти. Судя по сюжету, Зенкович пообещал предоставить их военным.
Подозреваемые также планировали привлечь к подготовке переворота украинских националистов.
Во время разговора его участники не раз подчеркивали, что основная цель переворота — убийство президента.
"Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет", — говорил Зенкович на встрече.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
Вчера, 10:45Протесты в Белоруссии
Оппозиция прокомментировала сообщения о подготовке покушения на Лукашенко
Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. После военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши, отмечается в сюжете.
Они планировали учредить государственный совет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Зенкович и Федута уже распределили зоны ответственности: первый после переворота курировал бы работу парламента, судов, занимался правовой и конституционной реформами, а второй — определял параметры партийной и избирательной систем, контролировал идеологические ведомства (пресса, культура, образование).
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 16:07
КГБ Белоруссии задержал экс-главу пресс-службы Лукашенко Федута
В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический "гоп-стоп", то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, подытожил корреспондент за кадром.

Операция "Тишина"

Как заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".
По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.
В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.
С августа в республике продолжаются акции протеста.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском собрании в Минске - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
17 апреля, 16:52
Лукашенко анонсировал "одно из самых принципиальных решений" за 25 лет
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36В центре Европейской России в ночь на среду прогнозируют мокрый снег
03:22В России появится трехзначный номер для обращений к детскому омбудсмену
03:15СМИ сообщили, что трое россиян пропали без вести в Гималаях
03:11Источник: на МКС отправят единственную женщину в отряде космонавтов
03:05В МВД назвали основное отличие электронных паспортов от обычных
03:00Хищники внутри нас. Чем заняты 99% вирусов, о которых мы не знаем?
02:49СК проверяет видео о вдове ветерана, живущей в ветхом доме в Приморье
02:39На Украине призвали декоммунизировать кухню
02:29Пушков дал совет Британии из-за отправки кораблей в "поддержку" Украины
02:17Адвокат объяснил, как давать деньги в долг, чтобы их потом вернули
02:10Назван незаменимый весной корнеплод
01:50Немцев возмутили слова посла Украины об ответственности Германии
01:30Трамп раскритиковал план Байдена о выводе войск из Афганистана
01:16Финансист рассказал, когда доллар рухнет быстрее рубля
00:53Раскрыта опасность популярного обезболивающего
00:51Легендарной программе "Прямой эфир" на "России-1" исполняется 10 лет
00:33В посольстве Чехии в РФ после высылки останутся работать пять дипломатов
00:14В ЛДПР предложили регулировать ПДД федеральным законом
00:11Исследование: почти четверть сотрудников компаний страдают от выгорания
00:09Названы регионы-лидеры по динамике рынка труда
Лента новостейМолния