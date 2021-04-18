https://ria.ru/20210418/belorussiya-1728799468.html
ФСБ рассказала подробности планировавшегося в Белоруссии переворота
ФСБ рассказала подробности планировавшегося в Белоруссии переворота
Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T11:47
2021-04-18T11:47
2021-04-18T16:01
александр лукашенко
сша
протесты в белоруссии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
белоруссия
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать "демократию по опыту Польши".В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту. Журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы. Их Зенкович и Федута позвали на переговоры в корчму на Садовом кольце."Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение", — сказал Зенкович, слова которого приведены в репортаже.На встречу в ресторан организаторы привезли поименный список высокопоставленных политиков, чиновников и силовиков, которых, как утверждают журналисты, собирались убить или отправить в концлагерь. В распоряжении заговорщиков благодаря хакерам оказались базы данных МВД, КГБ, Следственного комитета и других органов власти. Судя по сюжету, Зенкович пообещал предоставить их военным.Подозреваемые также планировали привлечь к подготовке переворота украинских националистов.Во время разговора его участники не раз подчеркивали, что основная цель переворота — убийство президента."Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет", — говорил Зенкович на встрече.Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. После военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши, отмечается в сюжете.Они планировали учредить государственный совет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Зенкович и Федута уже распределили зоны ответственности: первый после переворота курировал бы работу парламента, судов, занимался правовой и конституционной реформами, а второй — определял параметры партийной и избирательной систем, контролировал идеологические ведомства (пресса, культура, образование).В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический "гоп-стоп", то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, подытожил корреспондент за кадром.Операция "Тишина"Как заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.С августа в республике продолжаются акции протеста.
https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728793161.html
https://ria.ru/20210413/zaderzhanie-1728099409.html
https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577174045_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_619990b3d67cd38a15d3b519719d0e0b.jpg
“Мы их взяли и вывезли” – Лукашенко о предотвращении попытки военного переворота
“Мы их взяли и вывезли” – Лукашенко о предотвращении попытки военного переворота
2021-04-18T11:47
true
PT1M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр лукашенко, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, в мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости.
Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии
планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко
, а в самой республике они хотели организовать "демократию по опыту Польши".
В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Впоследствии Центр общественных связей ФСБ
дал подробности: в Москве
задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США
и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту.
Журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы. Их Зенкович и Федута позвали на переговоры в корчму на Садовом кольце.
"Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение", — сказал Зенкович, слова которого приведены в репортаже.
На встречу в ресторан организаторы привезли поименный список высокопоставленных политиков, чиновников и силовиков, которых, как утверждают журналисты, собирались убить или отправить в концлагерь. В распоряжении заговорщиков благодаря хакерам оказались базы данных МВД, КГБ, Следственного комитета и других органов власти. Судя по сюжету, Зенкович пообещал предоставить их военным.
Подозреваемые также планировали привлечь к подготовке переворота украинских националистов.
Во время разговора его участники не раз подчеркивали, что основная цель переворота — убийство президента.
"Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет", — говорил Зенкович на встрече.
Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. После военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши
, отмечается в сюжете.
Они планировали учредить государственный совет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Зенкович и Федута уже распределили зоны ответственности: первый после переворота курировал бы работу парламента, судов, занимался правовой и конституционной реформами, а второй — определял параметры партийной и избирательной систем, контролировал идеологические ведомства (пресса, культура, образование).
В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический "гоп-стоп", то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, подытожил корреспондент за кадром.
Операция "Тишина"
Как заявил глава КГБ Белоруссии
Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".
По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.
В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.
С августа в республике продолжаются акции протеста.