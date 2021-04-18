https://ria.ru/20210418/belorussiya-1728799468.html

ФСБ рассказала подробности планировавшегося в Белоруссии переворота

ФСБ рассказала подробности планировавшегося в Белоруссии переворота

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T11:47

2021-04-18T11:47

2021-04-18T16:01

александр лукашенко

сша

протесты в белоруссии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

белоруссия

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 апр — РИА Новости. Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать "демократию по опыту Польши".В субботу Лукашенко заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. Впоследствии Центр общественных связей ФСБ дал подробности: в Москве задержали двух организаторов предполагаемого военного переворота — имеющего двойное гражданство США и Белоруссии юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту. Журналисты "Вестей недели" на канале "Россия 1" показали кадры оперативной съемки силовиков с их задержания. На них запечатлены якобы белорусские генералы. Их Зенкович и Федута позвали на переговоры в корчму на Садовом кольце."Задача номер один — устранить самого главного. Задача номер два — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение", — сказал Зенкович, слова которого приведены в репортаже.На встречу в ресторан организаторы привезли поименный список высокопоставленных политиков, чиновников и силовиков, которых, как утверждают журналисты, собирались убить или отправить в концлагерь. В распоряжении заговорщиков благодаря хакерам оказались базы данных МВД, КГБ, Следственного комитета и других органов власти. Судя по сюжету, Зенкович пообещал предоставить их военным.Подозреваемые также планировали привлечь к подготовке переворота украинских националистов.Во время разговора его участники не раз подчеркивали, что основная цель переворота — убийство президента."Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет", — говорил Зенкович на встрече.Подозреваемые заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. После военного мятежа и убийств Белоруссия должна стать инкубатором для "выращивания демократии" по опыту Польши, отмечается в сюжете.Они планировали учредить государственный совет, куда вошли бы лидеры всех зарегистрированных партий. Зенкович и Федута уже распределили зоны ответственности: первый после переворота курировал бы работу парламента, судов, занимался правовой и конституционной реформами, а второй — определял параметры партийной и избирательной систем, контролировал идеологические ведомства (пресса, культура, образование).В конце встречи Зенкович и Федута предложили генералам совершить классический "гоп-стоп", то есть разграбить и присвоить имущество Лукашенко, подытожил корреспондент за кадром.Операция "Тишина"Как заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, силовики пресекли деятельность организованной группы, которая планировала устранить Лукашенко и членов его семьи, а также организовать госпереворот. Утверждается, что вооруженный мятеж получил кодовое название "Тишина".По данным ФСБ, Зенкович и Федута прорабатывали схему военного переворота в республике "по отработанному сценарию цветных революций". Телеканал ОНТ заявил, что операцию финансировали из-за рубежа.В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко был переизбран на новый срок. Оппозиция и страны Запада отказались признавать итоги выборов и призвали главу государства покинуть свой пост.С августа в республике продолжаются акции протеста.

https://ria.ru/20210418/pokushenie-1728793161.html

https://ria.ru/20210413/zaderzhanie-1728099409.html

https://ria.ru/20210417/lukashenko-1728730193.html

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“Мы их взяли и вывезли” – Лукашенко о предотвращении попытки военного переворота “Мы их взяли и вывезли” – Лукашенко о предотвращении попытки военного переворота 2021-04-18T11:47 true PT1M54S

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александр лукашенко, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия, в мире