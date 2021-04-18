https://ria.ru/20210418/afganistan-1728793613.html

В Афганистане при вооруженном нападении погибли восемь человек

В Афганистане при вооруженном нападении погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Нангархар, передаёт телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 18.04.2021

2021-04-18T10:48

2021-04-18T10:48

2021-04-18T10:48

нангархар

афганистан

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Нангархар, передаёт телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.По словам главы провинции, инцидент произошел вечером в субботу в городе Джалалабад в мечети. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по членам одной семьи, которые в это время молились."По предварительной информации, пять сыновей Хаджи Абдул Вахаба и три его племянника были застрелены по причине личной неприязни", - заявил губернатор провинции. При этом источник сообщил телеканалу, что причиной стрельбы стали разногласия из-за земельного участка.Полиция ведет расследование, задержанных пока нет.

https://ria.ru/20210417/afganistan-1728717857.html

https://ria.ru/20210414/taliban-1728166029.html

нангархар

афганистан

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нангархар, афганистан, в мире