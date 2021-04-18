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В Афганистане при вооруженном нападении погибли восемь человек
В Афганистане при вооруженном нападении погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Нангархар, передаёт телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 18.04.2021
2021-04-18T10:48
2021-04-18T10:48
нангархар
афганистан
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Нангархар, передаёт телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.По словам главы провинции, инцидент произошел вечером в субботу в городе Джалалабад в мечети. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по членам одной семьи, которые в это время молились."По предварительной информации, пять сыновей Хаджи Абдул Вахаба и три его племянника были застрелены по причине личной неприязни", - заявил губернатор провинции. При этом источник сообщил телеканалу, что причиной стрельбы стали разногласия из-за земельного участка.Полиция ведет расследование, задержанных пока нет.
https://ria.ru/20210417/afganistan-1728717857.html
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нангархар, афганистан, в мире

В Афганистане при вооруженном нападении погибли восемь человек

10:48 18.04.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulПолиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате вооруженного нападения в афганской провинции Нангархар, передаёт телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
По словам главы провинции, инцидент произошел вечером в субботу в городе Джалалабад в мечети. Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по членам одной семьи, которые в это время молились.
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"По предварительной информации, пять сыновей Хаджи Абдул Вахаба и три его племянника были застрелены по причине личной неприязни", - заявил губернатор провинции. При этом источник сообщил телеканалу, что причиной стрельбы стали разногласия из-за земельного участка.
Полиция ведет расследование, задержанных пока нет.
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