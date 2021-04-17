https://ria.ru/20210417/todorenko-1728589001.html

Регина Тодоренко объяснила, зачем прошла ДНК-тест

Регина Тодоренко объяснила, зачем прошла ДНК-тест

Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко разместила в Instagram пост, в котором объяснила, зачем сделала ДНК-тест. РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T00:30

2021-04-17T00:30

2021-04-17T00:31

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко разместила в Instagram пост, в котором объяснила, зачем сделала ДНК-тест."Сдала ДНК-тест. Боялась узнать о себе что-то страшное, но мое осознанное отношение к здоровью взяло верх, и я объективно посмотрела на заключение генетиков", — написала Тодоренко.30-летняя ведущая и блогер пообещала поделиться результатами исследования позже, а пока отметила, что ей нравится тренд здоровья и красоты, который сейчас популярен в обществе."Я заметила, что сейчас девушки все реже пытаются замаскировать проблемы и все чаще — найти причины их возникновения, пройдя обследование", — подчеркнула Регина, добавив, что внешняя красота напрямую зависит от внутреннего состояния организма. Большинство пользователей в комментариях согласились с мнением Регины. Они отметили, что о здоровье действительно нужно заботиться вовремя и не откладывать визит к врачу на потом.

https://ria.ru/20210219/todorenko-1598151721.html

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2021

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знаменитости, звезды, здоровье, регина тодоренко, шоу-бизнес, днк