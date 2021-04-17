https://ria.ru/20210417/todorenko-1728589001.html
Регина Тодоренко объяснила, зачем прошла ДНК-тест
Регина Тодоренко объяснила, зачем прошла ДНК-тест
Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко разместила в Instagram пост, в котором объяснила, зачем сделала ДНК-тест. РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T00:30
2021-04-17T00:30
2021-04-17T00:31
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко разместила в Instagram пост, в котором объяснила, зачем сделала ДНК-тест."Сдала ДНК-тест. Боялась узнать о себе что-то страшное, но мое осознанное отношение к здоровью взяло верх, и я объективно посмотрела на заключение генетиков", — написала Тодоренко.30-летняя ведущая и блогер пообещала поделиться результатами исследования позже, а пока отметила, что ей нравится тренд здоровья и красоты, который сейчас популярен в обществе."Я заметила, что сейчас девушки все реже пытаются замаскировать проблемы и все чаще — найти причины их возникновения, пройдя обследование", — подчеркнула Регина, добавив, что внешняя красота напрямую зависит от внутреннего состояния организма. Большинство пользователей в комментариях согласились с мнением Регины. Они отметили, что о здоровье действительно нужно заботиться вовремя и не откладывать визит к врачу на потом.
https://ria.ru/20210219/todorenko-1598151721.html
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знаменитости, звезды, здоровье, регина тодоренко, шоу-бизнес, днк
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко разместила в Instagram пост, в котором объяснила
, зачем сделала ДНК-тест.
"Сдала ДНК-тест. Боялась узнать о себе что-то страшное, но мое осознанное отношение к здоровью взяло верх, и я объективно посмотрела на заключение генетиков", — написала Тодоренко.
30-летняя ведущая и блогер пообещала поделиться результатами исследования позже, а пока отметила, что ей нравится тренд здоровья и красоты, который сейчас популярен в обществе.
"Я заметила, что сейчас девушки все реже пытаются замаскировать проблемы и все чаще — найти причины их возникновения, пройдя обследование", — подчеркнула Регина, добавив, что внешняя красота напрямую зависит от внутреннего состояния организма.
"И если раньше женское здоровье считалось темой, обсуждать которую было страшно и неловко, то сейчас о ней стараются говорить смело и открыто", — уверена она.
Большинство пользователей в комментариях согласились с мнением Регины. Они отметили, что о здоровье действительно нужно заботиться вовремя и не откладывать визит к врачу на потом.