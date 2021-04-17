https://ria.ru/20210417/samolet-1728747678.html

Самолет из Волгограда готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет из Волгограда готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет, следовавший по маршруту Волгоград — Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T19:27

2021-04-17T19:27

2021-04-17T21:17

происшествия

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Самолет, следовавший по маршруту Волгоград — Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Ожидается посадка самолета Airbus "Волгоград-Москва" компании "Аэрофлот" после срабатывания индикации "открытие грузового отсека", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210405/samolet-1604315039.html

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2021

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происшествия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)