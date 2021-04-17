https://ria.ru/20210417/samolet-1728747678.html
Самолет из Волгограда готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет из Волгограда готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет, следовавший по маршруту Волгоград — Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T19:27
2021-04-17T19:27
2021-04-17T21:17
происшествия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Самолет, следовавший по маршруту Волгоград — Москва, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Ожидается посадка самолета Airbus "Волгоград-Москва" компании "Аэрофлот" после срабатывания индикации "открытие грузового отсека", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210405/samolet-1604315039.html
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происшествия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)