https://ria.ru/20210417/pereimonovanie-1728733911.html

В РПЦ выступили против переименования Украинской православной церкви

В РПЦ выступили против переименования Украинской православной церкви

Переименовывать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в Российскую совершенно не несправедливо: она состоит из украинцев и самоуправляема,... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T17:21

2021-04-17T17:21

2021-04-17T17:21

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

митрополит волоколамский иларион

украинская православная церковь

петр порошенко

русская православная церковь

владимир зеленский

москва

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Переименовывать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в Российскую совершенно не несправедливо: она состоит из украинцев и самоуправляема, подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.Прихожане канонической УПЦ ранее передали петицию с более чем миллионом подписей прихожан в офис президента страны Владимира Зеленского. Верующие просят отметить дискриминационный закон в отношении канонической УПЦ."Я думаю, что миллион подписей - это очень много. В данном случае речь идет о верующих, которые собрали подписи не онлайн, а реальные", - отметил Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Он напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко принял диcкриминационный закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в своем именовании содержать название этого центра.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура – так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.

https://ria.ru/20210402/upts-1603921454.html

https://ria.ru/20210210/zakon-1596733804.html

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киев

украина

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константинопольский патриархат, митрополит волоколамский иларион, украинская православная церковь, петр порошенко, русская православная церковь, владимир зеленский, москва, киев, украина