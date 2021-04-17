В РПЦ выступили против переименования Украинской православной церкви
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Переименовывать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в Российскую совершенно не несправедливо: она состоит из украинцев и самоуправляема, подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.
Прихожане канонической УПЦ ранее передали петицию с более чем миллионом подписей прихожан в офис президента страны Владимира Зеленского. Верующие просят отметить дискриминационный закон в отношении канонической УПЦ.
"Я думаю, что миллион подписей - это очень много. В данном случае речь идет о верующих, которые собрали подписи не онлайн, а реальные", - отметил Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко принял диcкриминационный закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в своем именовании содержать название этого центра.
Иными словами Украинская православная церковь должна переименоваться в Российскую православную церковь на Украине, но Украинская православная церковь выступает против этого по целому ряду причин. Во-первых, реальный центр этой церкви находится не в Москве, а в Киеве – это самоуправляемая церковь, она самостоятельно определяет свою внешнюю политику, она сама выбирает своих архиереев без согласования с Москвой, она сама выбирает главу своей церкви, она никоим образом не зависима от русской церкви ни в финансовом, ни в административном, ни в каком-либо ином отношении. Это национальная церковь Украины, и переименовывать ее в Российскую церковь совершенно несправедливо. Она состоит не из россиян, а из украинцев.
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура – так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.