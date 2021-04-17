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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210417/pereimonovanie-1728733911.html
В РПЦ выступили против переименования Украинской православной церкви
В РПЦ выступили против переименования Украинской православной церкви
Переименовывать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в Российскую совершенно не несправедливо: она состоит из украинцев и самоуправляема,... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T17:21
2021-04-17T17:21
религия и мировоззрение
константинопольский патриархат
митрополит волоколамский иларион
украинская православная церковь
петр порошенко
русская православная церковь
владимир зеленский
москва
киев
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Переименовывать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в Российскую совершенно не несправедливо: она состоит из украинцев и самоуправляема, подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.Прихожане канонической УПЦ ранее передали петицию с более чем миллионом подписей прихожан в офис президента страны Владимира Зеленского. Верующие просят отметить дискриминационный закон в отношении канонической УПЦ."Я думаю, что миллион подписей - это очень много. В данном случае речь идет о верующих, которые собрали подписи не онлайн, а реальные", - отметил Иларион в эфире телеканала "Россия 24".Он напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко принял диcкриминационный закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в своем именовании содержать название этого центра.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура – так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
https://ria.ru/20210402/upts-1603921454.html
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константинопольский патриархат, митрополит волоколамский иларион, украинская православная церковь, петр порошенко, русская православная церковь, владимир зеленский, москва, киев, украина

В РПЦ выступили против переименования Украинской православной церкви

17:21 17.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Переименовывать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в Российскую совершенно не несправедливо: она состоит из украинцев и самоуправляема, подчеркнул митрополит Волоколамский Иларион.
Прихожане канонической УПЦ ранее передали петицию с более чем миллионом подписей прихожан в офис президента страны Владимира Зеленского. Верующие просят отметить дискриминационный закон в отношении канонической УПЦ.
"Я думаю, что миллион подписей - это очень много. В данном случае речь идет о верующих, которые собрали подписи не онлайн, а реальные", - отметил Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Он напомнил, что бывший президент Украины Петр Порошенко принял диcкриминационный закон, согласно которому религиозная организация, имеющая свой центр за пределами Украины, должна в своем именовании содержать название этого центра.
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Иными словами Украинская православная церковь должна переименоваться в Российскую православную церковь на Украине, но Украинская православная церковь выступает против этого по целому ряду причин. Во-первых, реальный центр этой церкви находится не в Москве, а в Киеве – это самоуправляемая церковь, она самостоятельно определяет свою внешнюю политику, она сама выбирает своих архиереев без согласования с Москвой, она сама выбирает главу своей церкви, она никоим образом не зависима от русской церкви ни в финансовом, ни в административном, ни в каком-либо ином отношении. Это национальная церковь Украины, и переименовывать ее в Российскую церковь совершенно несправедливо. Она состоит не из россиян, а из украинцев.

Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
митрополит Волоколамский Иларион
В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура – так называемая "Православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол.
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Религия и мировоззрениеКонстантинопольский патриархатМитрополит Волоколамский ИларионУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоРусская православная церковьВладимир ЗеленскийМоскваКиевУкраина
 
 
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