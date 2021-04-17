https://ria.ru/20210417/kozlovskiy-1728695810.html

Козловский рассказал о творческих планах

Козловский рассказал о творческих планах

Данила Козловский, который снял и спродюсировал фильм "Чернобыль", заявил, что ему интересно и дальше развиваться как режиссеру и продюсеру, но и актерство он... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:25

2021-04-17T11:25

2021-04-17T11:25

культура

россия

данила козловский

чернобыльская аэс

оксана акиньшина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Данила Козловский, который снял и спродюсировал фильм "Чернобыль", заявил, что ему интересно и дальше развиваться как режиссеру и продюсеру, но и актерство он оставлять не планирует."Мне интересно и дальше развиваться как режиссер и продюсер, развивать собственную кинокомпанию. Именно так я вижу свою дальнейшую профессиональную жизнь, но это не значит, что я забыл теперь про актерскую деятельность и больше не снимаюсь у других режиссеров", - сказал Козловский в интервью РИА Новости.Собеседник агентства напомнил, что работает над проектом "Карамора", который сейчас находится на этапе монтажа. Действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России.Ранее Козловский представил драму "Чернобыль", которая вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.Полный текст интервью читайте в 12:00 на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20210415/kozlovskiy-1728281739.html

https://ria.ru/20200213/1564646536.html

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россия, данила козловский, чернобыльская аэс, оксана акиньшина