Козловский рассказал о творческих планах
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер и исполнитель главной роли фильма "Чернобыль" Данила Козловский
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Данила Козловский, который снял и спродюсировал фильм "Чернобыль", заявил, что ему интересно и дальше развиваться как режиссеру и продюсеру, но и актерство он оставлять не планирует.
"Мне интересно и дальше развиваться как режиссер и продюсер, развивать собственную кинокомпанию. Именно так я вижу свою дальнейшую профессиональную жизнь, но это не значит, что я забыл теперь про актерскую деятельность и больше не снимаюсь у других режиссеров", - сказал Козловский в интервью РИА Новости.
Собеседник агентства напомнил, что работает над проектом "Карамора", который сейчас находится на этапе монтажа. Действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России.
Ранее Козловский представил драму "Чернобыль", которая вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.
Полный текст интервью читайте в 12:00 на сайте ria.ru.
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