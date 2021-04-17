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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210417/kozlovskiy-1728695810.html
Козловский рассказал о творческих планах
Козловский рассказал о творческих планах
Данила Козловский, который снял и спродюсировал фильм "Чернобыль", заявил, что ему интересно и дальше развиваться как режиссеру и продюсеру, но и актерство он... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:25
2021-04-17T11:25
культура
россия
данила козловский
чернобыльская аэс
оксана акиньшина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Данила Козловский, который снял и спродюсировал фильм "Чернобыль", заявил, что ему интересно и дальше развиваться как режиссеру и продюсеру, но и актерство он оставлять не планирует."Мне интересно и дальше развиваться как режиссер и продюсер, развивать собственную кинокомпанию. Именно так я вижу свою дальнейшую профессиональную жизнь, но это не значит, что я забыл теперь про актерскую деятельность и больше не снимаюсь у других режиссеров", - сказал Козловский в интервью РИА Новости.Собеседник агентства напомнил, что работает над проектом "Карамора", который сейчас находится на этапе монтажа. Действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России.Ранее Козловский представил драму "Чернобыль", которая вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.Полный текст интервью читайте в 12:00 на сайте ria.ru.
https://ria.ru/20210415/kozlovskiy-1728281739.html
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россия, данила козловский, чернобыльская аэс, оксана акиньшина

Козловский рассказал о творческих планах

11:25 17.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер и исполнитель главной роли фильма "Чернобыль" Данила Козловский
Режиссер и исполнитель главной роли фильма Чернобыль Данила Козловский - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Данила Козловский, который снял и спродюсировал фильм "Чернобыль", заявил, что ему интересно и дальше развиваться как режиссеру и продюсеру, но и актерство он оставлять не планирует.
"Мне интересно и дальше развиваться как режиссер и продюсер, развивать собственную кинокомпанию. Именно так я вижу свою дальнейшую профессиональную жизнь, но это не значит, что я забыл теперь про актерскую деятельность и больше не снимаюсь у других режиссеров", - сказал Козловский в интервью РИА Новости.
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Собеседник агентства напомнил, что работает над проектом "Карамора", который сейчас находится на этапе монтажа. Действие фильма разворачивается в альтернативной предреволюционной России.
Ранее Козловский представил драму "Чернобыль", которая вышла в прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о трех ликвидаторах последствий Чернобыльской АЭС: пожарном, инженере и водолазе, которым поручена крайне тяжелая миссия, ее выполнение необходимо для предотвращения глобальной катастрофы. Главные роли сыграли Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова.
Полный текст интервью читайте в 12:00 на сайте ria.ru.
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КультураРоссияДанила КозловскийЧернобыльская АЭСОксана Акиньшина
 
 
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