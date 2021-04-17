https://ria.ru/20210417/koronavirus-1728694039.html

В Москве выявили 2822 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 2822 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 2822, Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T11:01

2021-04-17T11:01

2021-04-17T11:01

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 2822, Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 2822, 2. Санкт-Петербург 701, 3. Московская область 586", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по 1.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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