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В Москве выявили 2822 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2822 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 2822, Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T11:01
2021-04-17T11:01
2021-04-17T11:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в Москве - 2822, Санкт-Петербурге — 701, Подмосковье — 586, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва 2822, 2. Санкт-Петербург 701, 3. Московская область 586", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области — по 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург