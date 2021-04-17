На посольстве России в Мадриде появился портрет Гагарина
© Фото предоставлено посольством РФ в МадридеПортрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
© Фото предоставлено посольством РФ в Мадриде
МАДРИД, 17 апр – РИА Новости. Портрет Юрия Гагарина появился на фасаде российского посольства в Мадриде, автор картины - выдающийся испанский художник Аугусто Феррер-Далмау, рассказал РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин.
"Мы очень признательны маэстро за то, что он решил посвятить одну из своих работ 60-летию полета человека в космос", - сказал посол.
© Фото предоставлено посольством РФ в МадридеПортрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
© Фото предоставлено посольством РФ в Мадриде
Портрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
У Аугусто Феррера-Далмау хорошие связи с Россией, он приезжал в Москву, посещал студию художников имени Грекова и остался под впечатлением от традиций русских мастеров батальной живописи.
Портрет Гагарина был передан посольству, дипломаты его оцифровали, увеличили изображение и вывесили на фасаде, добавив на полотно знаменитые слова советского космонавта, переведенные на испанский: "Я вижу Землю. Она так прекрасна. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее".
"Гагарин в скафандре, со своей знаменитой улыбкой, корабль "Восток". Его портрет виден всем жителям Мадрида и гостям испанской столицы, которые проходят мимо здания нашей дипмиссии", - рассказал Корчагин.
Двенадцатого апреля во всем мире отметили 60-летие первого полета человека в космос.
© Фото предоставлено посольством РФ в МадридеПортрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
© Фото предоставлено посольством РФ в Мадриде
Портрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании