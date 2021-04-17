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На посольстве России в Мадриде появился портрет Гагарина
На посольстве России в Мадриде появился портрет Гагарина
Портрет Юрия Гагарина появился на фасаде российского посольства в Мадриде, автор картины - выдающийся испанский художник Аугусто Феррер-Далмау, рассказал РИА... РИА Новости, 17.04.2021
2021-04-17T20:40
2021-04-17T20:40
россия
аугусто феррер-далмау
юрий корчагин
космос - риа наука
юрий гагарин (космонавт)
москва
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МАДРИД, 17 апр – РИА Новости. Портрет Юрия Гагарина появился на фасаде российского посольства в Мадриде, автор картины - выдающийся испанский художник Аугусто Феррер-Далмау, рассказал РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин."Мы очень признательны маэстро за то, что он решил посвятить одну из своих работ 60-летию полета человека в космос", - сказал посол.У Аугусто Феррера-Далмау хорошие связи с Россией, он приезжал в Москву, посещал студию художников имени Грекова и остался под впечатлением от традиций русских мастеров батальной живописи.Портрет Гагарина был передан посольству, дипломаты его оцифровали, увеличили изображение и вывесили на фасаде, добавив на полотно знаменитые слова советского космонавта, переведенные на испанский: "Я вижу Землю. Она так прекрасна. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее"."Гагарин в скафандре, со своей знаменитой улыбкой, корабль "Восток". Его портрет виден всем жителям Мадрида и гостям испанской столицы, которые проходят мимо здания нашей дипмиссии", - рассказал Корчагин.Двенадцатого апреля во всем мире отметили 60-летие первого полета человека в космос.
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россия, аугусто феррер-далмау, юрий корчагин, космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), москва

На посольстве России в Мадриде появился портрет Гагарина

20:40 17.04.2021
 
© Фото предоставлено посольством РФ в МадридеПортрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
Портрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото предоставлено посольством РФ в Мадриде
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МАДРИД, 17 апр – РИА Новости. Портрет Юрия Гагарина появился на фасаде российского посольства в Мадриде, автор картины - выдающийся испанский художник Аугусто Феррер-Далмау, рассказал РИА Новости посол России в Испании Юрий Корчагин.
"Мы очень признательны маэстро за то, что он решил посвятить одну из своих работ 60-летию полета человека в космос", - сказал посол.
© Фото предоставлено посольством РФ в МадридеПортрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
Портрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото предоставлено посольством РФ в Мадриде
Портрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
У Аугусто Феррера-Далмау хорошие связи с Россией, он приезжал в Москву, посещал студию художников имени Грекова и остался под впечатлением от традиций русских мастеров батальной живописи.
Портрет Гагарина был передан посольству, дипломаты его оцифровали, увеличили изображение и вывесили на фасаде, добавив на полотно знаменитые слова советского космонавта, переведенные на испанский: "Я вижу Землю. Она так прекрасна. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее".
"Гагарин в скафандре, со своей знаменитой улыбкой, корабль "Восток". Его портрет виден всем жителям Мадрида и гостям испанской столицы, которые проходят мимо здания нашей дипмиссии", - рассказал Корчагин.
Двенадцатого апреля во всем мире отметили 60-летие первого полета человека в космос.
© Фото предоставлено посольством РФ в МадридеПортрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
Портрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании - РИА Новости, 1920, 17.04.2021
© Фото предоставлено посольством РФ в Мадриде
Портрет Гагарина на фасаде посольства РФ в Испании
 
РоссияАугусто Феррер-ДалмауЮрий КорчагинКосмос - РИА НаукаЮрий Гагарин (космонавт)Москва
 
 
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