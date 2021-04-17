https://ria.ru/20210417/figuristy-1728747088.html

Наши могут всё! Триумф российских фигуристов на турнире в Японии

Наши могут всё! Триумф российских фигуристов на турнире в Японии

Организаторы командного турнира по фигурному катанию, который буквально пару часов назад завершился в японской Осаке, оставили на десерт самый рейтинговый вид... РИА Новости, 17.04.2021

2021-04-17T22:07

2021-04-17T22:07

2021-04-17T22:39

россия

александр галлямов

анастасия мишина

илон маск

япония

сша

фигурное катание

олимпийские игры

спорт

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Организаторы командного турнира по фигурному катанию, который буквально пару часов назад завершился в японской Осаке, оставили на десерт самый рейтинговый вид соревнований — выступления женщин-одиночниц. Именно прокаты представительниц прекрасной половины человечества должны были решить судьбу золотых медалей и определить, кому в итоге достанется звание лучшей сборной мира по фигурному катанию.ISU World Team Trophy 2021 подошел к своей кульминации.У них же лапки!Перед заключительным этапом турнира — произвольной программой фигуристок — наша сборная уверенно лидировала после трех дней международных ледовых баталий, благодаря блестящим выступлениям танцевальной пары Синицина — Кацалапов, одиночников Михаила Коляды и Евгения Семененко и сегодняшней уверенной и очень важной победе спортивной пары Мишина — Галлямов. А учитывая то, что в составе российской команды присутствуют лучшие одиночницы планеты — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева, все мы небезосновательно надеялись, что этот турнир завершится под звуки величественного гимна России.Несмотря на такую громкую афишу решающего дня соревнований, трибуны ледовой арены в японской Осаке были заполнены лишь частично, и всё из-за привычных уже ограничений по количеству зрителей на массовых мероприятиях. Но организаторы довольно оригинально, очень по-японски, решили обыграть этот момент — на свободных зрительских местах разместили изображения не только болельщиков, но и домашних любимцев — котиков, собачек. Четвероногие друзья с довольными, радостными мордами "наблюдали" за прокатами лучших фигуристок мира, правда, аплодисменты их были не слишком громкими, оно и понятно — у них же лапки!Идите тренируйтесь!Сильнейшую разминку выступлений женщин-одиночниц открывали представительницы сборной США — Карен Чен и Брэди Теннелл. Американкам нужно было прыгнуть выше головы, чтобы рассчитывать на победу в сегодняшних произвольных программах, которая при каких-то немыслимых раскладах помогла бы сборной США обойти Россию в итоговой таблице командного турнира.Но чудес, как говорится, не бывает — Чен и Теннелл на двоих набрали целую россыпь "галочек" и "восклицательных знаков" (недокрутов и неясных ребер) в своих судейских протоколах, вдобавок Карен огорчила американских болельщиков, упав во время исполнения каскада. И стало очевидно — сборная США свои надежды на первое место практически утратила. В этой ситуации можно только присоединиться к ироничному высказыванию Максима Транькова — "Идите тренируйтесь!", которое он адресовал нашим соперникам, комментируя сегодняшние соревнования.Выступавшая следом за американками японка Рика Кихира тоже ничего выдающегося не показала. Она даже решила поменять свою нынешнюю произвольную программу на прошлогоднюю, поставленную на медитативные индийские мотивы, но и это ей не помогло избежать критических ошибок. Рика упала на втором прыжке каскада тройной флип — двойной тулуп, а свои коронные когда-то ультра-си элементы — аксель в три с половиной оборота и четверной сальхов Кихира даже и не пыталась исполнить. В итоговой таблице произвольных программ у женщин Рика разместилась на скромном 5-м месте, обыграв Карен Чен (6-е место), но уступив Брэдди Теннелл (4-е место). Вот так, блёкло и невыразительно, завершила свой сезон главная угроза российских фигуристок на международных стартах.Каори Сакамото, матрица — перезагрузкаВыступления тройки сильнейших фигуристок, сформировавшейся после коротких программ у женщин на командном чемпионате, открывала японка Каори Сакамото — и вот уж действительно кто хорошо потренировался перед этим турниром. Программа Каори поставлена на музыку из кинофильма "Матрица", и в начале её проката звучит телефонный звонок, который оказался довольно тревожным для выступавших после Сакамото наших фигуристок.Каори, в отличие от главного героя "Матрицы", не стала делать выбор между синей таблеткой (иллюзия) и красной (реальность), а как будто приняла их сразу обе! Иначе как можно объяснить, что она под конец сезона, в такой ответственный момент, после провала своей подруги по команде Рики Кихиры, выдала практически безупречный прокат.Судьи, хоть и погрузились в "Матрицу" вместе с Каори Сакамото, но свои прямые обязанности и функции выполняли в привычном режиме, педантично обнаружив в прокате японки один небольшой недокрут и неясное ребро. Судьи не испугались зафиксировать недочёты в выступлении Сакамото даже после дерзкого элемента японской фигуристки, когда она проносилась вдоль судейской бригады с поднятым на уровне их лиц коньком. Каори за свой прокат получила роскошные 150,29 баллов, и это настоящая заявка на победу в сегодняшних соревнованиях у женщин (на недавнем чемпионате мира в Стокгольме это был бы третий результат в произвольных программах, а сегодня — второй!).Перезагрузившись в своей фигурнокатательной "Матрице" и получив за своё выступление более 150 баллов, Каори добавила довольно приличное количество тревожных ноток в настроение наших болельщиков перед заключительными выступлениями двух фигуристок — россиянок Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой.Любовь и голубиСледом за японкой Сакамото на лед вышла Елизавета Туктамышева — капитан нашей сборной, действующая Императрица фигурного катания, на спине которой изящно красовался иероглиф, обозначающий слово "Любовь".А учитывая, что среди фотографий котиков и собачек, расставленных в этот день на трибунах спортивной арены в Осаке, встречалось и изображение голубя (!), такой забавный симбиоз напомнил об известном советском фильме "Любовь и голуби", снова, как и в случае с японской фигуристкой, вызвав определённые ассоциации с кинематографом.И, подобно героине кинохита Владимира Меньшова, Елизавета гордо зашла в ледовую обитель к своей сопернице Каори и под её язвительные выкрики "Ах ты! Императрица ты крашена!" начала свой прокат с двух ультра-си-аргументов в защиту своей "любви" — акселя в три с половиной оборота и каскада аксель в три с половиной оборота + двойной тулуп.Первый элемент, включающий сложнейший тройной аксель, получился с небольшой помаркой "тройкой" на выезде (которую судьи с каким-то яростным рвением заминусовали по максимуму на "-2"), но зато последовавший за этим каскадом одиночный тройной аксель был выполнен нашей фигуристкой на "плюсы". Остальные прыжковые элементы Лиза исполнила безупречно, не считая степ-аута на каскаде аксель в два с половиной оборота + ойлер + двойной тулуп.Но самое главное — два ультра-си-прыжка в одной программе в исполнении Туктамышевой! Никто из женщин не смог на этом турнире повторить подобный технический набор! Никто даже не решился на такой контент! А Елизавета, в свои в 24 года, героически пошла на сложнейшие элементы, хотя вполне могла их заменить на более "лёгкие" прыжки! Императрица крашена? Нет, это её натуральный золотой победный цвет!Именно прокат Елизаветы Туктамышевой фактически принес победу нашей сборной! Первое золото на командном турнире за все семь лет его проведения! Браво, Императрица! Даже несмотря на то, что Туктамышева сегодня уступила Сакамото примерно четыре балла, Лиза показала свой лучший результат в произвольной программе в этом сезоне. За выступление на командном турнире она получила 146,23 балла (в Стокгольме было 141,60). По традиции тренер Елизаветы Туктамышевой, Алексей Николаевич Мишин, после удачного проката своей ученицы всегда победно поднимал вверх её руку, и сегодня к этой руке виртуально добавились миллионы рук российских болельщиков — наша Императрица принесла золото для своей страны! "Соперники сборной России? Тьфу! Деревня!"Анна Щербакова укатала всех!Лучшая фигуристка планеты — Анна Щербакова — закрывала выступления женщин в произвольных программах, прекрасно понимая, что Россия уже победила на этом турнире.Но, как и в случае с Елизаветой Туктамышевой, Анна не стала упрощать свой технический контент и героически решилась на единственный на этом турнире четверной прыжок в исполнении фигуристок — четверной флип.И выполнила его! Докрутила и приземлила! Правда, на выезде получился досадный степ-аут, но судейская бригада прыжок засчитывает! Есть четверной прыжок в исполнении российской фигуристки!А дальше произошло то, что иначе как полётом назвать нельзя. Анна парила надо льдом, над всеми зрителями арены в Осаке, над всеми этими котиками, собачками и голубями, она парила над всем миром!Безукоризненный, вселенской красоты прокат! Хореография, пластика, артистизм — душа поёт, глядя на это произведение спортивного искусства. Это не фигуристка — это гениальная художница, рисующая на льду такие картины, от которых захватывает дыхание, подобным совершенством можно любоваться бесконечно. Невозможно передать словами ту красоту, которую своими выступлениями создает Анна: она как тончайшая бриллиантовая нить из звёзд, соединяющая космическое спортивное величие с бескрайним пространством искусства. Уникальное, незабываемое зрелище!За свой прокат на командном турнире в Осаке Анна Щербакова получила шикарные 160,58 балла, улучшив практически на восемь баллов результат, показанный ею в Стокгольме на чемпионате мира.Четверной флип, чистейше исполненные три каскада с двумя тройными прыжками от Ани Щербаковой, безусловно, вознесли нашу фигуристку на довольно привычное уже для неё первое место. Щербакова вновь укатала всех фигуристок планеты! Блестящее завершение сезона для трехкратной чемпионки России и чемпионки мира.Наши могут всё!Перефразируя знаменитую фразу Татьяны Анатольевны Тарасовой, адресованную её ученику Алексею Ягудину, — "Лёша может всё!", сегодня так можно сказать про всех российских фигуристов: "Наши могут всё!"Убедительная, безоговорочная победа сборной России на командном турнире в Осаке, в том числе и над сборными, которые регулярно побеждали ранее на этом турнире, — Японией и США! Как тебе такое, Илон Маск? Давайте еще раз вспомним имена наших фигуристов, которые добыли для своей страны эту яркую историческую победу: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анна Щербакова и капитан команды — Елизавета Туктамышева!Говорят, что после этой победы сборной России облака над Фудзиямой окрасились в триколор, а от фанфар во время исполнения российского гимна на ледовой арене в Осаке вновь зацвела сакура. Ничего удивительного — просто наши фигуристы в эти дни творили настоящее волшебство!

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

россия, александр галлямов, анастасия мишина, илон маск, япония, сша, фигурное катание, олимпийские игры, спорт