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Двое фигурантов дела чиновника Костромы признали вину, сообщил источник
Двое фигурантов дела чиновника Костромы признали вину, сообщил источник
Двое фигурантов дела о взяточничестве, возбужденного против замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы, признали... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:19
2021-04-16T15:19
2021-04-16T15:27
юлия иванова
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происшествия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двое фигурантов дела о взяточничестве, возбужденного против замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы, признали вину, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее сообщалось о задержании Костромы и двух его соучастников – первого замдиректора ГБУ Москвы "Городское агентство управления инвестициями" Дмитрия Рославцева и начальника организационно-планового отдела того же учреждения Михаила Самылова. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что они были задержаны при передаче 5 миллионов, которые предназначались за помощь бизнесмену в подписании актов о выполненных работах. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в деле фигурируют взятки на 22,5 миллиона рублей."Двое фигурантов уголовного дела признали свою вину", - сказал собеседник агентства.Сегодня суд отправил Кострому в СИЗО, Рославцева и Самылова – под домашний арест.Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.
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юлия иванова, россия, москва, происшествия
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двое фигурантов дела о взяточничестве, возбужденного против замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы, признали вину, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось о задержании Костромы и двух его соучастников – первого замдиректора ГБУ Москвы "Городское агентство управления инвестициями" Дмитрия Рославцева и начальника организационно-планового отдела того же учреждения Михаила Самылова. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
сообщила РИА Новости, что они были задержаны при передаче 5 миллионов, которые предназначались за помощь бизнесмену в подписании актов о выполненных работах. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в деле фигурируют взятки на 22,5 миллиона рублей.
"Двое фигурантов уголовного дела признали свою вину", - сказал собеседник агентства.
Сегодня суд отправил Кострому
в СИЗО, Рославцева и Самылова – под домашний арест.
Как отмечается на сайте столичной мэрии, Кострому назначили на пост замглавы департамента экономической политики в июле прошлого года. До этого он занимал должность директора Городского агентства управления инвестициями.