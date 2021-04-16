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Глава Ленобласти предложил внедрить в регионе электронный соцпаспорт
Глава Ленобласти предложил внедрить в регионе электронный соцпаспорт
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил внедрить в регионе электронный социальный паспорт, который позволит жителям области... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T15:47
2021-04-16T15:47
2021-04-16T15:47
ленинградская область
александр дрозденко
здоровье - общество
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил внедрить в регионе электронный социальный паспорт, который позволит жителям области гарантированно и своевременно получать социальные услуги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, Ленинградская область в числе тех регионов, где уже принят социальный кодекс и закон о социальных гарантиях. В планах – разработка в регионе электронного социального паспорта для всех получателей соцуслуг."На рабочей группе Госсовета мы все сошлись во мнении, что в центре национальной социальной инициативы должен стоять человек. Все должно быть во благо и во имя человека. Если житель не может попасть на прием к узкому специалисту в поликлинику, записать на прием ребенка, то какие бы мы деньги не вложили в медицинское оборудование, у нас не будет положительного отзыва от пациентов. И здесь необходимо внедрять электронные медицинские карты, электронные рецепты, которые в два раза сокращают время врача, а значит, дают ему возможность принять больше пациентов и сократить очередь", – пояснил Дрозденко.Он также уточнил, что необходимо один раз четко и подробно для каждого жителя Ленинградской области и семьи прописать социальные гарантии, решить, как вносить изменения из государственных информационных систем.Глава региона подчеркнул, что в Ленинградской области уже есть положительный опыт реинжиниринга государственных услуг. В 2020 году процессным офисом региона была проведена оптимизация 25 региональных услуг, максимальное количество из которых – 14 – наиболее востребованные услуги в сфере социальной защиты населения.
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РИА Новости
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александр дрозденко, здоровье - общество, ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр — РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
предложил внедрить в регионе электронный социальный паспорт, который позволит жителям области гарантированно и своевременно получать социальные услуги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, Ленинградская область
в числе тех регионов, где уже принят социальный кодекс и закон о социальных гарантиях. В планах – разработка в регионе электронного социального паспорта для всех получателей соцуслуг.
"На рабочей группе Госсовета мы все сошлись во мнении, что в центре национальной социальной инициативы должен стоять человек. Все должно быть во благо и во имя человека. Если житель не может попасть на прием к узкому специалисту в поликлинику, записать на прием ребенка, то какие бы мы деньги не вложили в медицинское оборудование, у нас не будет положительного отзыва от пациентов. И здесь необходимо внедрять электронные медицинские карты, электронные рецепты, которые в два раза сокращают время врача, а значит, дают ему возможность принять больше пациентов и сократить очередь", – пояснил Дрозденко.
Он также уточнил, что необходимо один раз четко и подробно для каждого жителя Ленинградской области и семьи прописать социальные гарантии, решить, как вносить изменения из государственных информационных систем.
"Социальный паспорт – это гарантия получения социальных услуг быстро и в срок. И человек и ведомства будут понимать когда и какие выплаты они должны получить. Все социальные услуги – здравоохранение, образование, соцзащита – мы должны рассматривать не через призму финансовых затрат, а исходя из удовлетворенности каждого жителя", – добавил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что в Ленинградской области уже есть положительный опыт реинжиниринга государственных услуг. В 2020 году процессным офисом региона была проведена оптимизация 25 региональных услуг, максимальное количество из которых – 14 – наиболее востребованные услуги в сфере социальной защиты населения.