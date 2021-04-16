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В Новосибирской области начали проверку после пропажи ребенка у реки
В Новосибирской области начали проверку после пропажи ребенка у реки
Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после того, как в городе Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T06:47
2021-04-16T06:47
россия
следственный комитет россии (ск рф)
обь
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после того, как в городе Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик.В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уточнили, что когда дети стали расходиться по домам, мальчик с велосипедом пошел к берегу реки за мячом, но не вернулся и не пришел домой. У реки спасатели нашли его велосипед."Следственным отделом по городу Обь СУСК РФ по Новосибирской области организовано проведение проверки… На место, где в последний раз видели мальчика, прибыли следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, полиция, представители надзорных органов и спасатели. В настоящее время исследован берег реки и её русло в районе исчезновения ребёнка", - сообщили в СК.На место происшествия выезжали заместитель прокурора Новосибирской области Михаил Аскеров и прокурор города Оби Игорь Власов. Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации искусственного сооружения на реке, оценит действия ответственных за его содержание. Поиски ребенка продолжаются.
https://ria.ru/20210410/pokhischenie-1727733912.html
россия
обь
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россия, следственный комитет россии (ск рф), обь, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области начали проверку после пропажи ребенка у реки

06:47 16.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после того, как в городе Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик.
"Предварительно установлено, что 15 апреля шестилетний мальчик со сверстниками гулял вдоль реки Власиха. После 17.00 (13.00 мск) родственники ребенка сообщили спецслужбам о том, что мальчик потерялся (предположительно, дети играли около так называемой "дамбы реки", части дороги, под которой проходят трубы для стока воды)", - сообщает прокуратура Новосибирской области.
В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уточнили, что когда дети стали расходиться по домам, мальчик с велосипедом пошел к берегу реки за мячом, но не вернулся и не пришел домой. У реки спасатели нашли его велосипед.
"Следственным отделом по городу Обь СУСК РФ по Новосибирской области организовано проведение проверки… На место, где в последний раз видели мальчика, прибыли следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, полиция, представители надзорных органов и спасатели. В настоящее время исследован берег реки и её русло в районе исчезновения ребёнка", - сообщили в СК.
На место происшествия выезжали заместитель прокурора Новосибирской области Михаил Аскеров и прокурор города Оби Игорь Власов. Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации искусственного сооружения на реке, оценит действия ответственных за его содержание. Поиски ребенка продолжаются.
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