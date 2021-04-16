https://ria.ru/20210416/propazha-1728511098.html

В Новосибирской области начали проверку после пропажи ребенка у реки

В Новосибирской области начали проверку после пропажи ребенка у реки

Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после того, как в городе Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T06:47

2021-04-16T06:47

2021-04-16T06:47

россия

следственный комитет россии (ск рф)

обь

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Следственный комитет и прокуратура организовали проверки после того, как в городе Обь Новосибирской области пропал шестилетний мальчик.В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области уточнили, что когда дети стали расходиться по домам, мальчик с велосипедом пошел к берегу реки за мячом, но не вернулся и не пришел домой. У реки спасатели нашли его велосипед."Следственным отделом по городу Обь СУСК РФ по Новосибирской области организовано проведение проверки… На место, где в последний раз видели мальчика, прибыли следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, полиция, представители надзорных органов и спасатели. В настоящее время исследован берег реки и её русло в районе исчезновения ребёнка", - сообщили в СК.На место происшествия выезжали заместитель прокурора Новосибирской области Михаил Аскеров и прокурор города Оби Игорь Власов. Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребенка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации искусственного сооружения на реке, оценит действия ответственных за его содержание. Поиски ребенка продолжаются.

https://ria.ru/20210410/pokhischenie-1727733912.html

россия

обь

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), обь, новосибирская область, происшествия