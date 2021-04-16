https://ria.ru/20210416/mladenets-1728587071.html
СК проверит больницу в Магаданской области, где умер младенец
СК проверит больницу в Магаданской области, где умер младенец
Следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца в Северо-Эвенской районной больнице Магаданской области, медиков которой подозревают в ненадлежащем... РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T14:41
2021-04-16T14:41
2021-04-16T14:41
россия
следственный комитет россии (ск рф)
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 16 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца в Северо-Эвенской районной больнице Магаданской области, медиков которой подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, сообщает СУ СК России по региону.По данным СК, 12 апреля 27-летняя женщина родила в больнице ребенка, который вскоре скончался."Принятыми мерами медицинских работников спасти ребенка не удалось. В настоящее время, следователями отдела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, с целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. В медицинском учреждении проведен осмотр места происшествия, изъяты медицинские документы, проводятся допросы медицинского персонала", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201211/mladenets-1588703608.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), магаданская область, происшествия