https://ria.ru/20210416/mladenets-1728587071.html

СК проверит больницу в Магаданской области, где умер младенец

СК проверит больницу в Магаданской области, где умер младенец

Следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца в Северо-Эвенской районной больнице Магаданской области, медиков которой подозревают в ненадлежащем... РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T14:41

2021-04-16T14:41

2021-04-16T14:41

россия

следственный комитет россии (ск рф)

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 16 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели младенца в Северо-Эвенской районной больнице Магаданской области, медиков которой подозревают в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, сообщает СУ СК России по региону.По данным СК, 12 апреля 27-летняя женщина родила в больнице ребенка, который вскоре скончался."Принятыми мерами медицинских работников спасти ребенка не удалось. В настоящее время, следователями отдела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, с целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. В медицинском учреждении проведен осмотр места происшествия, изъяты медицинские документы, проводятся допросы медицинского персонала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201211/mladenets-1588703608.html

россия

магаданская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), магаданская область, происшествия