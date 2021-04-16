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В Белом доме не считают Кубу одним из приоритетов внешней политики
В Белом доме не считают Кубу одним из приоритетов внешней политики
Куба не является сейчас приоритетом внешней политики администрации США, заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T20:42
2021-04-16T20:42
дональд трамп
барак обама
куба
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в мире
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Куба не является сейчас приоритетом внешней политики администрации США, заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По замечанию пресс-секретаря Белого дома, в своей политике в отношении Гаваны Вашингтон "будет руководствоваться двумя принципами: поддержкой демократии и прав человека с помощью предоставления жителям Кубы возможности самим определять свое будущее, а также убеждения в том, что американцы, прежде всего, американцы кубинского происхождения – лучшие посланники свободы и процветания" островного государства.Отношения США и Кубы пережили "оттепель" при администрации Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом США. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит в Гавану Барака Обамы в 2016 году. Нормализация кубинско-американских отношений фактически прекратилась со сменой администрации в США: преемник Обамы Дональд Трамп вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вновь вернул Кубу в список стран-пособников терроризма.
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60
дональд трамп, барак обама, куба, сша, в мире

В Белом доме не считают Кубу одним из приоритетов внешней политики

20:42 16.04.2021
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на здание Большого театра Гаваны, Куба
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Куба не является сейчас приоритетом внешней политики администрации США, заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Изменения политики в отношении Кубы или дополнительные шаги в этом направлении не являются сейчас приоритетом внешней политики президента, но это, безусловно, тема, внимание к которой мы продолжим уделять", - сказала пресс-секретарь Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать ожидаемую смену партийного руководства Кубы в ходе стартующего сегодня в Гаване съезда компартии Кубы.
По замечанию пресс-секретаря Белого дома, в своей политике в отношении Гаваны Вашингтон "будет руководствоваться двумя принципами: поддержкой демократии и прав человека с помощью предоставления жителям Кубы возможности самим определять свое будущее, а также убеждения в том, что американцы, прежде всего, американцы кубинского происхождения – лучшие посланники свободы и процветания" островного государства.
Отношения США и Кубы пережили "оттепель" при администрации Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом США. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит в Гавану Барака Обамы в 2016 году. Нормализация кубинско-американских отношений фактически прекратилась со сменой администрации в США: преемник Обамы Дональд Трамп вновь ввел ограничения на торговые и деловые отношения между двумя странами, а в 2021 году незадолго до окончания своих президентских полномочий, Трамп вновь вернул Кубу в список стран-пособников терроризма.
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